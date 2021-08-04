«Прямо на глазах у инструктора»: Внебрачный сын Леонида Утесова покончил с собой в стрелковом клубе

В 2016 году Игорь Утесов через экспертизу ДНК доказал свое родство с артистом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Никто не ожидал, что он покончит с собой. Клиент как клиент. Ну, немного задумчивый мужчина…

В стрелковом клубе «ССК Мастер», который находится в центре Москвы, следователи и криминалисты СК разбираются в обстоятельствах смерти 56-летнего мужчины.

Как стало известно, сегодня вечером мужчина пришел в клуб как обычный клиент. Оплатил занятие с инструктором. Во время «обучения» все и произошло.

- Личность мужчины выяснили сразу - личные данные вносятся в систему, - рассказывает «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Он предъявлял паспорт на имя Игоря Леонидовича Утесова.

Леонид Утесов (в центре) с музыкантами, 1958 г. Фотохроника ТАСС

Как выяснилось, погибший - внебрачный сын знаменитого советского певца Леонида Утесова. В 2016 году мужчина через экспертизу ДНК доказал свое родство с артистом. (Свой биоматериал для исследования дала живущая в Одессе племянница Леонида Осиповича). Об этой истории в свое время «Комсомолка» много писала. Много лет назад бабушка Игоря Пашинина (тогда москвич носил такую фамилию) работала у Утесова домработницей. Музыканту на тот момент было уже около 70 лет. Но это не помешало ему закрутить роман с 24-летней дочерью своей домработницы, которая приходила помогать. Связь была. Но оформлять отношения официально пожилой артист не стал.

Игорь Утесов родился в 1965 году в Москве. Своим настоящим отцом он долгое время считал сотрудника МИДа, семья подолгу жила за границей. После школы Игорь закончил экономический факультет МГУ, затем - МГИМО, по специальности «международная экономика». Работал в международном отделе Союза кинематографистов СССР. Уже в 1990-е Утесов-младший переквалифицировался в гида-переводчика для иностранных туристов, приезжающих в Москву, водил группы по российской столице как гид.

- Как стало известно, у Игоря Утесова был рак, болезнь стремительно прогрессировала, - сообщил «КП» источник. - В этот клуб он пришел впервые. Видимо, специально, чтобы свести счеты с жизнью.

- Проводится проверка, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

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Об этом человеке - Игоре Пашинине - «Экспресс Газета» ранее уже рассказывала. Мужчина утверждал, что он – родной сын первой советской суперзвезды Леонида Утесова. Бабушка Игоря была домработницей Утесова. И 70-летний Леонид Осипович завел роман с 24-летней дочкой своей домработницы, которая и родила от него сына (подробности)