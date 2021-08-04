Павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке оснастят системой биохимической очистки воды

Фото: stroi.mos.ru

Масштабное обновление продолжается в Московском зоопарке. Напомним, последние несколько лет для посетителей появляется все больше удобств, а для животных улучшаются условия содержания. В порядок уже привели детскую зону с домашними питомцами, берега прудов, входы и пешеходные дорожки (см. «Что сделано»).

До конца этого года в зоопарке ожидаются ещё три новшества. Среди них - открытие павильона «Ластоногие» на исторической территории.

«Бассейны павильона начали заполнять водой для проведения пусконаладочных работ системы биохимической очистки, - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Комплекс не имеет аналогов в России по своей уникальности и количеству экспозиций редких видов морских животных среди подобных сооружений».

По его словам, в новом павильоне «Ластоногие» пять вольеров для морских животных общим объемом более 9,5 тысяч кубометров. Их разместят в трехэтажном здании с комплексом водоемов и помещений для содержания редких видов морских обитателей. Павильон рассчитан на культурно-зрелищные события и научно-просветительскую работу. Здесь появятся два открытых вольера для морских львов и моржей и три закрытых вольера для морских львов, теплый и холодный залы для посетителей, сложная система подсобных помещений, включая отделение очистных сооружений. По оценке специалистов, это будет современный универсальный комплекс для содержания холодноводных морских млекопитающих со средой максимально приближенной к природной, с учетом международных правил и норм содержания животных.

Фото: stroi.mos.ru

КСТАТИ

Одновременно с реконструкцией павильона «Ластоногие» в зоопарке строится дополнительный вход со стороны станции метро «Баррикадная». Это будет двухэтажный входной павильон с белыми фасадами и стеклянными прозрачными дверьми. Внутри - билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, библиотека, а также образовательный центр для лекций, мастер-классов, тематических встреч. В зоопарк отсюда можно будет попасть со второго этажа. На него посетители смогут подниматься на лифтах, по эскалаторам или лестницам с пандусами.

Кроме того, реконструируют пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу, соединяющий старую и новую территории зоопарка. Высота переправы - 12 метров, длина - 22 метра. Сюда можно будет попасть по пандусам. Для инвалидов поставят пассажирские лифты. Ограждающие и несущие конструкции моста сделают из металла. Их окрасят в белый цвет. При этом ограждение сделают из ударопрочного стекла. По своей форме мост будет напоминать закручивающуюся морскую волну.

ЧТО СДЕЛАНО

За последние годы в Московском зоопарке:

- укрепили берега малого и большого прудов и обустроили острова;

- поставили насосную станцию для удаления донных стоков;

- провели реконструкцию ограждения всей территории;

- озеленили береговую линию большого и малого прудов - 108 деревьев, 2688 кустарников, 1111 квадратных метров цветников;

- заново оформили главный вход;

- восстановили и заменили тротуарную плитку (15000 кв. м), а также обновили наружное освещение (3400 п/м ), обустроили газоны (~50,8 тыс. кв. м) и борта на кругу катания.