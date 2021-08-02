В столице под Киевским шоссе откроется тоннель

Фото: stroi.mos.ru

В столице продолжается строительство участка магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от Боровского шоссе до Киевского шоссе. По проекту здесь появятся эстакада над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе и два подземных пешеходных перехода.

«Строители приступили к отделочным работам на одном из направлений тоннеля под Киевским шоссе, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – Специалисты устанавливают металлоизоляцию и бетонируют прижимную стену на другом направлении тоннеля».

Кроме того, на дорожном полотне между Киевским и Боровским шоссе прокладывают дождевую канализацию, инженерные коммуникации, а также строят пешеходные переходы.

Благодаря проекту ускорятся поездки по городу для жителей районов Ново-Переделкино и Солнцево, а также поселка Московский. Помимо этого, значительно увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе. Вдобавок появится прямая транспортная связь между Боровским шоссе и Киевским шоссе без необходимости объезда через МКАД, Родниковую улицу и проектируемый проезд № 389.

«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поручил реконструировать дороги Новой Москвы, приспособить для движения общественного транспорта, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилым домам, деловым и офисным центрам», - добавил Рафик Загрутдинов.

НА ЗАМЕТКУ

Тоннель под Киевским шоссе строят по так называемому «миланскому методу». Благодаря этому удаётся уменьшить ограничение движения транспорта на этом участке.

«Строители сначала сделали стену в грунте, обозначив границы тоннеля, потом установили плиты перекрытия, - ранее рассказал Рафик Загрутдинов. - Машины едут по Киевскому шоссе в обычном режиме, а в самом тоннеле при этом проводятся работы по выемке грунта, укреплению и гидроизоляции основных конструкций сооружения».

СПРАВКА «КП»

Магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» прокладывают участками.

Первый из них открылся в 2018 году – от Киевского до Калужского шоссе. Движение запустили по четырем полосам в обе стороны.

Через год открыли второй участок – от Калужского шоссе до улицы Александры Монаховой. В него входит уникальный тоннель длиной два километра. На одном уровне здесь проходит основной маршрут трассы, съезд и заезд с новой дороги на Калужское шоссе и два тоннеля Сокольнической линии метро.

Сейчас строится третий участок магистрали – от Боровского до Киевского шоссе.

Заключительным этапом дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» станет открытие новых многоуровневых развязок от транспортно-пересадочного узла «Столбово» до улицы Поляны в районе Южное Бутово.

Полностью запустить магистраль планируется в 2024 году.