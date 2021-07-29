Северо-Восточную и Северо-Западную хорды свяжут путепроводы

Развязка Северо-Восточной хорды в районе Ховрино. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице продолжается строительство хордовых скоростных магистралей. Напомним, к 2023 году между собой соединятся четыре трассы - Юго-Восточная, Северо-Восточная и Северо-Западная хорды, а также Южная рокада. У каждой из них появятся выходы на МКАД. Общая длина маршрута - почти 350 километров.

«Мы приступили к бетонированию дорожного полотна на Сусоколовских путепроводах в составе Северо-Восточной хорды, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – Путепроводы обеспечат связку между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами. Один путепровод направит транспортные потоки на разворот над основным ходом Северо-Восточной хорды и на съезд к Алтуфьевскому шоссе и внутриквартальную дорожную сеть. Второй – выезд на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе».

По проекту здесь запланированы строительство и реконструкция дорог от 3-го Нижнелихоборского проезда до Сигнального проезда. В том числе разворотный путепровод через железную дорогу на Сусоколовском шоссе и направленный путепровод съезда через железную дорогу на Сусоколовском шоссе.

Всего проложат и реконструируют более 4,6 километра дорог. Одновременно обновят несколько районных улиц - 3-й Нижнелихоборский проезд, Станционную улицу, проектируемый проезд № 1564А, Ботаническую и Гостиничную улицы, а также Гостиничный проезд. Здесь планируется новое строительство участка Сусоколовского шоссе от Алтуфьевского шоссе до Сусоколовского путепровода, Сусоколовского путепровода через МЦК, кругового пересечения на Сигнальном проезде, а также съезда с Сусоколовского шоссе на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе.

На участке от 3-Нижнелихоборского проезда до Сигнального проезда запустят двухстороннее движение наземного общественного транспорта. На этом маршруте поставят остановки с посадочными площадками и павильонами ожидания.

«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поручил завершить строительство Северо-Восточной хорды в 2022 году», – добавил Рафик Загрутдинов.

СПРАВКА «КП»

Северо-Восточная хорда - это 75 км дорог, 58 искусственных сооружений, 13 пешеходных переходов.

Скоростная трасса перераспределит все автомобильные потоки на северо-востоке столицы. При этом разгрузит более 70 километров дорог в центре города, на востоке МКАДа и Третьего транспортного кольца.

Хорда соединит федеральную трассу «Москва – Санкт-Петербург» и перспективную трассу «Москва – Нижний Новгород – Казань».