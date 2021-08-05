В 2021 году в «Москвариуме» родились белоперые акулы и скаты-бычерылы

Главный показатель комфорта любых животных и морских обитателей в неволе — желание размножаться. Фото: пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

«Москвариуму» на ВДНХ исполнилось шесть лет. Его открыли 5 августа. Это крупнейший комплекс океанографии и морской биологии. От мировых коллег его отличает удаленность от побережья.

— Это масштабный образовательный и научный комплекс. Он постоянно развивается, использует в экспозиции современные интерактивные и мультимедийные форматы, организует познавательные и реабилитационные программы, — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Главный показатель комфорта любых животных и морских обитателей в неволе — желание размножаться. В 2021 году в «Москвариуме» родились детеныши белоперых акул, африканских цихлид, манагуанских цихлазом, хромисов-красавцев — все это яркие экзотические рыбы — и скатов-бычерылов. Недавно экспозицию пополнили новые виды морских звезд — новогвинейская подушка и синяя линкия.

Все бассейны и аквариумы комплекса вмещают 25 млн литров воды. За температурой и химическим составом среды обитания рыб и морских животных следит автоматическая система. Специалисты регулярно делают контрольные замеры состава воды.

В «Морсквариуме» работает мультимедийная экспозиция, в которых рассказывают о древних морских ящерах. Здесь проводят внеклассные уроки, а серьезные ученые изучают байкальскую нерпу и акустический репертуар дельфинов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

53 тысяч квадратных метров площадь «Москвариума»

12 тысяч водных обитателей живут здесь

600 видов рыб и прочих представителей морских и пресноводных экосистем

2,4 тысячи водных обитателей родились в центре

600 профессионалов (аквариумистов, ихтиологов, ветеринаров, водолазов) обслуживают проект

10 млн человек побывали в комплексе с момента открытия