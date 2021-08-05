Друзья рассказали, как жили родители двухлетнего мальчика, которого отец выбросил из окна: «Бухали в гаражах, на заброшках и мальчик всегда с ними»

В роковой день мужчина поругался с женой и приехал с сыном к теще Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За жизнь двухлетнего Димы (имя ребенка изменено прим .ред.) сейчас борются лучшие московские хирурги. У малыша, которого поздно вечером в среду, 4 августа, родной отец выбросил из окна квартиры тещи на 5 этаже многоэтажки на улице Шумилова (район Кузьминки) открытая черепно-мозговая травма, разрыв внутренних органов и множество переломов. Спустя несколько часов во дворе все той же многоэтажки был задержан его отец, 24-летний безработный Леонид Кудрявцев.

БЕЖАЛ В ТРУСАХ И МАЙКЕ

Следователям он уже признался: сына собственноручно выбросил из окна. Сначала мужчина придумывал байки о том, что так якобы пытался спасти сына, которого постоянно мучили боли. Но позже свет на историю пролила бабушка мальчика. В тот роковой день Леонид вместе с сыном приехал в гости к теще из Подольска. Мама мальчика осталась в квартире семьи в Подмосковье.

- Они часто оставляли сына с бабушкой. Но в этот раз отец мальчика не уехал и остался в квартире тещи. Около девяти часов вечера бабушка уложила внука спать и отец мальчика тоже лег отдохнуть в комнате с ребенком. Скорее всего, в окно он бросил именно спящего сына. Бабушка сообщила, что криков ребенка не слышала. После этого отец в трусах и майке босой убежал на улицу. Он вернулся на место преступления только через несколько часов, - сообщил «КП» собственный источник в следствии.

Напомним, скорую вызвали соседи, которые нашли ребенка, лежавшего на газоне. Сейчас безумный папаша дает показания следователям. Уже установлено, что за несколько минут до трагедии он звонил жене. По словам Кудрявцева, с супругой он поссорился сначала в Подольске, а потом по телефону. Кроме того, есть версия, что сам он при этом был в состоянии наркотического опьянения.

Сам Кудрявцев от наркотиков отпирается. Его кровь уже взяли на исследование. Официально Леонид и его жена, ей кстати, всего 22 года, нигде не работали. Жили на деньги своих родителей. При этом средств явно хватало не только на самое нужное: еду и памперсы для малыша, но и на развлечения.

Официально Леонид и его жена, ей кстати, всего 22 года, нигде не работали. Жили на деньги своих родителей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПИЛИ И ГУЛЯЛИ С РЕБЕНКОМ

- Молодые еще и им хотелось повеселиться. На бары денег не хватало, пили они в гаражах и на заброшках, недалеко от своей квартиры в Подольске. Пацан всегда с ними был: хороший мальчуган, шустрый. Про наркотики я ничего не знаю, но Леня плотно сидел на пиве. Типичная картина: идет с коляской и в руке бутылка или банка, - рассказал «КП» друг семьи Олег.

Судя по страничкам родителей в соцсетях, алкоголь действительно занимал в их жизни важное место. На снимках Дима на фоне бутылок, а на видеокадрах с прогулки с сыном мама и папа явно пьяны и ведут себя неадекватно.

В ближайшее время на допрос доставят маму мальчика. Пока претензий к ней у следствия нет. А вот против отца возбуждено уголовное дело по тяжкой статье.

- Продолжается расследование по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

В ближайшее время следствие обратился в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

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