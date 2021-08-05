Женщина со 100-процентным поражением легких и тромбозом сама помогла московским врачам вытащить ее с того света

В итоге всего через две с небольшим недели наша героиня, у которой было так мало шансов на выздоровление, отправилась домой

Таких пациентов, как 52-летняя Екатерина Васильева через руки врачей городской клинической больницы №4 города Москвы, за полтора коронавирусных года прошли тысячи. 17 с хвостиком тысяч, если точно. Начало их истории почти всегда одинаковое: вроде соблюдал все меры предосторожности - маски носил в общественных местах, дистанцию старался держать социальную, а в один прекрасный день засаднило горло, голова разболелась, поднялась температура. Не все с такими симптомами сразу бегут к врачу. Многие успокаивают себя, мол, под кондиционером продуло, мороженое съел, холодного молока выпил. А коронавирус тем временем захватывает организм клетка за клеткой, и вот уже к симптомам добавляется кашель, температура растет. А дальше - скорая помощь с мигалками и экстренная госпитализация. Словом, в том, как наша героиня попала в реанимацию ГКБ №4 (москвичи, к слову, знают ее как Павловскую больницу), нет ничего особенного. Но про то, как лечилась - хоть в справочниках для пациентов публикуй. Для поднятия боевого духа.

- Екатерина Вадимовна поступила к нам в тяжелом состоянии, - рассказывает заведующая 1-ым кардиологическим отделением городской клинической больницы №4 Оксана Колодяжная. - До госпитализации на протяжении недели у нее держалась высокая температура, до 40 градусов. Сначала поражение легких у нее составляло 50 процентов. Но болезнь развивалась настолько стремительно, что повторное КТ через пару дней показало уже 100-процентное поражение.

Казалось, что на этот раз вирус победит. Врачи, хоть открыто это стараются и не говорить, чтоб не пугать пациентов, но знают: полностью «съеденные» вирусом легкие — это почти всегда летальный исход. Плюс Екатерина Васильева оказалась пациенткой «с грузом».

- Ее и без того тяжелое состояние усугубляли серьезные хронические заболевания, - добавляет Оксана Ивановна. - В анамнезе – несколько эпизодов тромбоэмболии легочной артерии, тромбозы вен нижних конечностей. Кроме того, у пациентки установлен кава-фильтр – специальное устройство, напоминающее сеточку, которое имплантируется в полую вену и служит своеобразной «ловушкой» для тромбов.

Разные виды терапии сильнейшими лекарствами, которые приходилось менять на протяжении лечения, непрерывное высокопотосное снабжение кислородом на протяжении двух недель, сильнейшее стимулирование иммунитета - пока 52-летняя москвичка лежала в реанимации, врачи делали все возможное, чтобы вырвать пациентку из лап «ковида». И им удалось. Вслух, конечно же, никто никогда не признается, но медики готовились к худшему.

- Нам помогла сама Екатерина Вадимовна, - признается Оксана Колодяжная. - Кому-то это может показаться фантастикой, но она так сильно хотела вылечиться, настолько позитивно была настроена, что болезнь отступила.

А еще пациентка без разговоров выполняла все предписания врачей - слушалась их беспрекословно. Кто-то спросит, что же в этом необычного? Человек же в больнице за жизнь борется, зачем ему капризничать. Да просто «корона» коварна и делает с психикой людей, что вздумается. Некоторых людей, зараженных вирусом, медикам в буквальном смысле приходится уговаривать. На одних наваливается отчаяние, на других - психоз и они отказываются лечиться вообще, у третьих просто не остается сил жить. Упаднические настроения пациентов - самый страшный враг врачей. Екатерина Васильева же, несмотря на отвратительное состояние, на то, что почти не могла нормально дышать, на пугающие показатели КТ, не позволила себе отчаяться. А иначе все старания врачей могли оказаться напрасными.

- Сложность в том, что тяжелому пациенту постоянно, почти 24 часа в сутки нужно лежать на животе, - напоминает доктор Колодяжная. — Это непросто даже здоровому человеку. Но Екатерина Вадимовна справилась и ни разу не пискнула.

В итоге всего через две с небольшим недели наша героиня, у которой было так мало шансов на выздоровление, отправилась домой. Разве это не чудо?