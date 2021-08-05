Киберспортсмен пошел работать кладовщиком, а через пару месяцев стал обучать персонал в подразделении маркетплейса

Максим Авдонин

Максиму Авдонину 25 лет. Выучился в колледже на банковское дело. Работал в продажах, в ритейле. Параллельно получал «вышку» по специальности «педагогика». В свободное время Макс руководит киберспортивной командой и играет сам.

Шел ноябрь 2020-го. Под конец года начала расти заболеваемость ковидом, бизнес затаился в напряжении. Максиму нужна была новая работа.

— Я из подмосковных Бронниц. Знакомые рассказали про вакансию кладовщика на новом складе Яндекс.Маркета в Софьино. Я почитал про них на «Хэдхантере», условия понравились. Устраивают по ТК, есть подарки к праздникам, премии. К тому же понятно, что будущее за маркетплейсами, это перспективы, — рассказывает молодой человек.

2300 КОРОБОК ЗА СМЕНУ

Максим проводит на склад. Гигантский комплекс напоминает чистую фабрику. Обычно на складах грязно, но если местным сотрудникам выдать вместо комбинезонов белые халаты и тапки, смотрелось бы органично.

Конвейеры, коробки, компьютеры, стеллажи и тележки с товарами. Здесь Максим работал два через два на сменах по 12 часов.

— Задачи кладовщика зависят от участка, на котором работаешь: приемка, отгрузка, упаковка товаров. Меня сначала поставили на отгрузку. Коробки не тяжелые: в них продукты, промтовары, легкая бытовая техника. Я готовил их для передачи транспортным компаниям, которые повезут товары заказчикам. Если за смену отсортировал 1720 коробок — выполнил норматив. За это полагается мотивация — премия. Как-то удавалось отсортировать 2300 коробок, — делится Максим.

Кладовщик — работа для всех возрастов. Есть студенты-первокурсники и люди под 50 лет. В Софьино два больших складских комплексов Яндекс.Маркета. Подобный есть в Томилино. Сюда устраиваются со всех окрестных городов Подмосковья — сотрудникам организуют бесплатный трансфер к месту работы.

Максим гордо рассказывает, что склад постоянно растет. В пример приводит свой бывший участок сортировки. Восемь месяцев назад там работали 25 человек, теперь уже 40. И это не предел — открыто много новых вакансий.

— Появляются новые логистические, сортировочные центры — это значит постоянно идет набор новых сотрудников. В том числе из числа уже работающих. Я был по сути в низшем звене — кладовщиком, а перешел на офисную должность — специалиста по обучению. Теперь хочу стать ведущим специалистом в своем отделе, а в будущем возглавить отдел обучения.

ПРЕМИЯ КЛАДОВЩИКОВ КАК ЗАРПЛАТЫ МЕНЕДЖЕРОВ

Со складских помещений переходим в офисные. Здесь все как в классической большой компании: клацают мышками, с кухни доносится жужжание кофемашины. За компьютерами в окружении пышных фикусов парни и девушки.

— Когда впервые пришел на обучение, мне приглянулась работа тех, кто проводил тренинг новичков, — вспоминает Авдонин. — Я учился на педагога, это мое. Появилась цель, попасть в отдел обучения. Спустя пару месяцев на складе, сотрудникам объявили: открыта вакансия специалиста по обучению. На конкурс заявились 120 человек. Были тесты на логику, собеседование, надо было подготовить выступление. В итоге взяли меня.

— Пока шел отбор, ты продолжал работать кладовщиком?

— Да.

— Наверное, непросто отработать два дня по 12 часов, а потом еще участвовать в конкурсе на должность?

— Конечно, бывали тяжелые дни. Ведь работа кладовщика монотонная. Всегда выручает мысль: делаешь для людей. Кто-то получит свой товар и порадуется. В некотором смысле у ребят на складе социальная миссия.

— Ты получил должность специалиста по обучению, но на складе все равно бываешь. Прошло всего пару месяцев, что-то там изменилось?

— Компания стремится облегчить работу сотрудников, вводя автоматизацию. Построили конвейер, часть сортировки товара проводит машина. Но от этого работы меньше не становится: заказов все больше и новые люди нужны.

— Чем ты сейчас занимаешься?

— Рассказываю, как устроена компания, как работать на конкретных участках. За четыре месяца выступил более чем перед 2000 сотрудников. Меня научили правильно вести тренинг, направлять аудиторию. У этой науки даже есть название — андрагогика. Обучение взрослых людей. Взрослые воспринимают информацию не как дети: они заинтересованы в получении знаний, но и мыслей в голове у них крутится больше. Поэтому важно грамотно подавать информацию, чтобы она усваивалась.

— Что дала новая работа?

— Зарплатная ставка выросла почти в два раза. Здесь более серьезные премии, но не в деньгах же счастье? У меня новый опыт, больше знаний о компании и желание развиваться.

— Так, а про деньги можно подробнее? Кладовщики, наверное, совсем мало получают?

— Зарабатывать здесь можно и довольно неплохо. Недавно повысили ставку и мотивацию — премию за выполнение нормативов — кладовщиков. Она может сравниться с зарплатой менеджера.

— Если бы у тебя не было высшего образования, как думаешь, взяли бы тебя на офисную должность?

— Образование важно, но на нем все не замыкается. Если есть перспектива повышения и для этого нужен диплом, компания отпускает в отпуск на время сессии и учебного процесса.

— Как в коллективе обстановка?

— Все работают одной командой. Много интересных ребят, появились новые знакомства, точки пересечения интересов.

— Кому бы посоветовал попробовать себя в проектах Яндекс.Маркета?

— Если хотите заработать и готовы идти по карьерной лестнице, это ваш выбор. Мне нравится в Маркете, что здесь замечают, как ты работаешь, стремишься ли ты к более высокому уровню.