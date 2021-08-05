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Общество5 августа 2021 14:30

Киберспортсмен пошел работать кладовщиком, а через пару месяцев стал обучать персонал в подразделении маркетплейса

За пару месяцев сортировки коробок на складе простой парень из Подмосковья сделал карьеру и не собирается останавливаться
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Максим Авдонин

Максим Авдонин

Максиму Авдонину 25 лет. Выучился в колледже на банковское дело. Работал в продажах, в ритейле. Параллельно получал «вышку» по специальности «педагогика». В свободное время Макс руководит киберспортивной командой и играет сам.

Шел ноябрь 2020-го. Под конец года начала расти заболеваемость ковидом, бизнес затаился в напряжении. Максиму нужна была новая работа.

— Я из подмосковных Бронниц. Знакомые рассказали про вакансию кладовщика на новом складе Яндекс.Маркета в Софьино. Я почитал про них на «Хэдхантере», условия понравились. Устраивают по ТК, есть подарки к праздникам, премии. К тому же понятно, что будущее за маркетплейсами, это перспективы,рассказывает молодой человек.

2300 КОРОБОК ЗА СМЕНУ

Максим проводит на склад. Гигантский комплекс напоминает чистую фабрику. Обычно на складах грязно, но если местным сотрудникам выдать вместо комбинезонов белые халаты и тапки, смотрелось бы органично.

Конвейеры, коробки, компьютеры, стеллажи и тележки с товарами. Здесь Максим работал два через два на сменах по 12 часов.

— Задачи кладовщика зависят от участка, на котором работаешь: приемка, отгрузка, упаковка товаров. Меня сначала поставили на отгрузку. Коробки не тяжелые: в них продукты, промтовары, легкая бытовая техника. Я готовил их для передачи транспортным компаниям, которые повезут товары заказчикам. Если за смену отсортировал 1720 коробок — выполнил норматив. За это полагается мотивация — премия. Как-то удавалось отсортировать 2300 коробок,делится Максим.

Кладовщик — работа для всех возрастов. Есть студенты-первокурсники и люди под 50 лет. В Софьино два больших складских комплексов Яндекс.Маркета. Подобный есть в Томилино. Сюда устраиваются со всех окрестных городов Подмосковья — сотрудникам организуют бесплатный трансфер к месту работы.

Максим гордо рассказывает, что склад постоянно растет. В пример приводит свой бывший участок сортировки. Восемь месяцев назад там работали 25 человек, теперь уже 40. И это не предел — открыто много новых вакансий.

— Появляются новые логистические, сортировочные центры — это значит постоянно идет набор новых сотрудников. В том числе из числа уже работающих. Я был по сути в низшем звене — кладовщиком, а перешел на офисную должность — специалиста по обучению. Теперь хочу стать ведущим специалистом в своем отделе, а в будущем возглавить отдел обучения.

ПРЕМИЯ КЛАДОВЩИКОВ КАК ЗАРПЛАТЫ МЕНЕДЖЕРОВ

Со складских помещений переходим в офисные. Здесь все как в классической большой компании: клацают мышками, с кухни доносится жужжание кофемашины. За компьютерами в окружении пышных фикусов парни и девушки.

— Когда впервые пришел на обучение, мне приглянулась работа тех, кто проводил тренинг новичков,вспоминает Авдонин. — Я учился на педагога, это мое. Появилась цель, попасть в отдел обучения. Спустя пару месяцев на складе, сотрудникам объявили: открыта вакансия специалиста по обучению. На конкурс заявились 120 человек. Были тесты на логику, собеседование, надо было подготовить выступление. В итоге взяли меня.

— Пока шел отбор, ты продолжал работать кладовщиком?

— Да.

— Наверное, непросто отработать два дня по 12 часов, а потом еще участвовать в конкурсе на должность?

— Конечно, бывали тяжелые дни. Ведь работа кладовщика монотонная. Всегда выручает мысль: делаешь для людей. Кто-то получит свой товар и порадуется. В некотором смысле у ребят на складе социальная миссия.

— Ты получил должность специалиста по обучению, но на складе все равно бываешь. Прошло всего пару месяцев, что-то там изменилось?

— Компания стремится облегчить работу сотрудников, вводя автоматизацию. Построили конвейер, часть сортировки товара проводит машина. Но от этого работы меньше не становится: заказов все больше и новые люди нужны.

— Чем ты сейчас занимаешься?

— Рассказываю, как устроена компания, как работать на конкретных участках. За четыре месяца выступил более чем перед 2000 сотрудников. Меня научили правильно вести тренинг, направлять аудиторию. У этой науки даже есть название — андрагогика. Обучение взрослых людей. Взрослые воспринимают информацию не как дети: они заинтересованы в получении знаний, но и мыслей в голове у них крутится больше. Поэтому важно грамотно подавать информацию, чтобы она усваивалась.

— Что дала новая работа?

— Зарплатная ставка выросла почти в два раза. Здесь более серьезные премии, но не в деньгах же счастье? У меня новый опыт, больше знаний о компании и желание развиваться.

— Так, а про деньги можно подробнее? Кладовщики, наверное, совсем мало получают?

— Зарабатывать здесь можно и довольно неплохо. Недавно повысили ставку и мотивацию — премию за выполнение нормативов — кладовщиков. Она может сравниться с зарплатой менеджера.

— Если бы у тебя не было высшего образования, как думаешь, взяли бы тебя на офисную должность?

— Образование важно, но на нем все не замыкается. Если есть перспектива повышения и для этого нужен диплом, компания отпускает в отпуск на время сессии и учебного процесса.

— Как в коллективе обстановка?

— Все работают одной командой. Много интересных ребят, появились новые знакомства, точки пересечения интересов.

— Кому бы посоветовал попробовать себя в проектах Яндекс.Маркета?

— Если хотите заработать и готовы идти по карьерной лестнице, это ваш выбор. Мне нравится в Маркете, что здесь замечают, как ты работаешь, стремишься ли ты к более высокому уровню.

БИЗНЕС-ПРЕСС