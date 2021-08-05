Реконструкция развязки Осташковского шоссе и МКАД завершится в 2022 году

Сергей Собянин осмотрел реконструируемую развязку на пересечении МКАДа с Осташковским шоссе Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На северо-востоке столицы развернулись сразу несколько крупных строек. Сегодня, 5 августа, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел реконструируемую развязку на пересечении МКАДа с Осташковским шоссе, стройплощадку будущего дома по программе реновации в Лосиноостровском районе и благоустройство школьного стадиона «Юность» в Северном Медведкове.

«Мы продолжаем программу реконструкции развязок на МКАДе, - сказал Сергей Собянин. - Сегодня уже реконструировано и построено заново 18 мощных инженерных сооружений - 18 развязок, практически большинство всех существующих развязок на МКАДе. В стройке находятся четыре развязки. Одна из них - на Осташковском шоссе. Очень важная для округа, для четырех московских районов и для Мытищ. Здесь постоянные пробки, и, конечно, особенно в дачные месяцы, этот участок является проблемным. Надеюсь, в следующем году стройка будет закончена и до конца года введена в строй».

ЧТО ДЕЛАЮТ

На пересечении МКАДа с Осташковским шоссе заменят устаревшую конструкцию «клеверного» типа на современную развязку с направленными съездами.

Всего построят 8,7 километра дорог, в том числе 4 новых искусственных сооружения общей длиной 1,6 километра. По проекту:

- откроют две новые двухполосные левоповоротные эстакады-съезды для комфортного выезда с Осташковской улицы на внешнюю сторону МКАДа и с Осташковского шоссе на внутреннюю сторону МКАДа;

- реконструируют действующие съезды на МКАД и с него;

- расширят с 5 до 8 полос основной маршрут МКАДа на пересечении с Осташковским шоссе за счет строительства двух новых путепроводов и боковых проездов. Это позволит исключить пересечение потоков машин;

- увеличат с 3 до 4 полос движения в каждом направлении проезжую часть Осташковского шоссе и улицы Осташковская в районе пересечения с МКАДом;

- проложат надземный пешеходный переход через Осташковскую улицу в районе дома 30, а также четыре лестничных схода вблизи с торговыми центрами «Ашан» и «Твой Дом», Северодвинской улицей и Студёным проездом;

- обустроят 4 автобусные остановки в районе 91-го километра МКАД;

- поставят шумозащитные экраны длиной 550 метров в районе Осташковской и Северодвинской улиц, а также в зданиях вдоль этих двух улиц и Студёного проезда заменят 906 окон на шумозащитные;

- вдоль дороги высадят 5,6 гектара газонов, а также 296 деревьев (клён, лиственница, липа, рябина, яблоня) и 18 954 кустарника (дерен, спирея, сирень, смородина).

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Реконструкция развязки:

- ускорит северо-восточный участок МКАДа, Осташковское шоссе и Осташковскую улицу, а также разгрузит соседние с ними проезды и улицы;

- сделает комфортнее поездки для жителей и гостей районов Северное и Южное Медведково, Бибирево, Лианозово, Лосиноостровский, Бабушкинский, Отрадное и подмосковного округа Мытищи, в которых сейчас живут около 1 миллиона человек;

- уменьшит заторы на МКАДе, благодаря этому водители личных авто и пассажиры наземки смогут сэкономить время в пути.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для участников реновации на Тайнинской улице в Лосиноостровском районе северо-востока столицы строится 18-этажный монолитный жилой дом. В здании:

- 168 квартир с улучшенной отделкой, в том числе 57 однокомнатных, 93 двухкомнатных и 18 трёхкомнатных;

- лоджии и балконы будут застеклены;

- в каждой квартире на фасаде дома - металлическая корзина для кондиционера;

- подземный паркинг на 69 машиномест, в который можно будет спуститься на лифте непосредственно со своего этажа.

«Северо-Восточный округ входит в число лидеров среди московских округов по строительству жилья по реновации, - сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев. - В округе в эксплуатацию введено 19 новостроек, еще 22 дома строятся. Кроме того, северо-восток Москвы также входит в топ-5 округов столицы по числу подобранных «стартовых» площадок - 74 участка на 973 тысячи квадратных метров недвижимости».

А в соседнем Северном Медведкове на улице Грекова сейчас проводится комплексное благоустройство стадиона «Юность» между корпусами школы № 1506. Здесь заменят трибуны и резиновое покрытие беговых дорожек, обновят искусственный газон на футбольном поле. Рядом с полем появится многофункциональная спортивная площадка для игры в баскетбол и волейбол с прыжковой ямой, новым комплексом воркаут и столами для настольного тенниса.

В школьном дворе для родителей, ожидающих детей после уроков, поставят скамейки с навесами. После занятий школьники смогут поиграть на нескольких детских площадках. А для сдачи нормативов ГТО обустроят полноценную полосу препятствий. Кроме того, около учебного корпуса разместится открытая сцена для концертов и школьных праздников.