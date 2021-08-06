Прошли мимо видеокамер и лучшего охранника: отвечаем на пять главных вопросов о побеге обвиняемого в убийстве "колбасного короля" с сокамерниками

Побег из изолятора временного содержания обнаружили только ранним утром. Фото: Александр РОГОЗА

История о побеге из изолятора в подмосковной Истре обрастает новыми деталями. И ведь случилось все так четко, дерзко и «красиво», что хоть в кино этот сюжет тащи!

Напомним вкратце:

- Несколько дней назад в истринский изолятор временного содержания привезли из СИЗО Александра Мавриди, основного фигуранта дела об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. 11 августа с Мавриди должен был общаться следователь.

- Обвиняемых по тяжким и особо тяжким статьям в ИВС обычно держат в камерах-одиночках. Но вечером в четверг Мавриди попросил перевести его в соседнюю камеру, где уже сидели шесть человек. Дежурный перевел.

- Тот же дежурный по какой-то причине не закрыл окошко на двери, через которое подследственным передают еду.

- Ночью обитатели камеры через это самое окошко гаечным ключом (откуда он в камере?!) сумели открутить навесной замок и открыть дверь.

- Вместе с Мавриди бежать решили четверо уроженцев Молдовы, которых должны были судить за кражи. (Еще два человека остались в камере).

Александр Мавриди

- В 02:40 пять человек сумели выйти из здания изолятора, миновав несколько дверей и ворота.

- Побег обнаружили только около 4 часов утра.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Побег» (беглецам светит еще по 5 лет) и «Превышение должностных полномочий» (если выяснится, что организовать побег помог кто-то из сотрудников ИВС, тем грозит от 3 до 10 лет колонии).

Вопросов в этом деле - уйма. Мы разобрали самые важные из них вместе с экспертами.

1. Почему дежурный мог не закрыть окно двери в камеру?

- На самом деле эти «кормушки» (так на местности сленге называют окошки для передачи еды, - Авт.) летом в изоляторах часто не закрывают, - говорит правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. - Для вентиляции. Но вообще они настолько маленькие, что взрослый человек в такое окошко вылезти не сможет. Другой вопрос, откуда у арестантов взялся гаечный ключ, которым они раскурочили замок?

2. Как в камере оказался гаечный ключ?

- Каждого сидельца ИВС постоянно досматривают - при выходе из камеры, переводе, возвращении в камеру, - рассказал «КП» известный адвокат, бывший начальник криминальной милиции Евгений Харламов. - Когда я сейчас, уже как адвокат, прихожу в любой ИВС, у меня даже обычную шариковую ручку тридцать раз проверяют. А тут - целый гаечный ключ?! В самих камерах изолятора временного содержания нет потайных мест, чтобы прятать какие-то предметы. Там даже нет таких кроватей, как в СИЗО, шконок. Все на виду. Везде видеонаблюдение - в камерах и в коридорах. Но, тем не менее, ключ кто-то пронес. На мой взгляд, все было заранее спланировано. Им помог кто-то из сотрудников изолятора.

3. Кто в ту ночь охранял Мавриди и компанию?

В ночь побега в ИВС дежурил майор полиции Сергей Лаврентьев. Интересно, что полицейский с 15-летним стажем до сих пор считался одним из лучших сотрудников.

- Он человек ответственный, дисциплинированный. Его в пример всегда ставили и вообще Сергей всегда был на хорошем счету у начальства, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Никто из коллег не верит, что он мог быть в сговоре с арестантами.

Здание следственного изолятора в Истре. Фото: Александр РОГОЗА

4. Прошли по стеночке и их не заметили камеры?

Есть и такая версия. Мол, вскрыв дверь камеры, преступники сумели пройти по коридору и выйти наружу, миновав все камеры видеонаблюдения, установленные в изоляторе. (К слову, для этого им нужно было без лишнего шума открыть еще как минимум три замка - в коридоре, дверь из здания во двор ИВС и большие глухие ворота, ведущие на улицу).

- Камеры видеонаблюдения установлены во всех камерах ИВС, а также в коридорах и комнатах для допроса, - сообщил нам осведомленный источник. - При этом слепых зон, которые не просматриваются камерами, в помещениях нет. Выйти из камеры незамеченными беглецы не могли бы. Сигнал с камер в режиме реального времени идет в комнату дежурного, который всю смену обязан постоянно следить за ситуацией.

По одной из версий, в момент побега дежурный мог спать. Или делать вид, что спит и ничего не слышит.

5. Почему побежали воры-домушники?

Это одна из главных загадок. Александр Мавриди, которого обвиняли в убийстве и лишении свободы человека (уже после задержания стало известно, что в своей квартире Мавриди удерживал пожилого адвоката, вынуждая его переписать на других людей свою недвижимость) мог сесть очень надолго. А вот его «коллегам» по побегу грозили совсем небольшие сроки.

- Мавриди могло грозить пожизненное лишение свободы, поскольку убийство, в котором его обвиняли, является «квалифицированным», то есть совершенным по найму, либо из корыстных побуждений, - обьясняет адвокат Вадим Багатурия, эксперт правового Ютьюб-канала «Фрейтак-медиа». - И, если ему было от чего бежать, логику остальных подозреваемых понять сложно. Их сроки за кражи были бы не столь суровы, а теперь наказание только увеличится - до 5 лет каждому. Плюс, учитывая фактор побега, условия содержания в местах лишения свободы для этих лиц будут существенно жестче.

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