Стало известно, кто из полицейских дежурил в ИВС Истры в ночь побега подозреваемого в убийстве "колбасного короля"

Дежуривший в ночь побега майор полиции (на фото) считался одним из лучших сотрудников изолятора. Фото: Личный архив

С момента дерзкого побега арестантов из изолятора временного содержания полиции города Истра, Московской области прошло уже больше 20 часов. До сих пор местонахождение предполагаемого организатора побега, 50-летнего Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова ничего не известно. Не известно и о его сокамерниках, вместе с которыми Мавриди и сбежал. Их — четверо, и они проходят по статье «Кража».

Напомним, в новую камеру Мавриди перевели менее чем за сутки до побега. Ночью, 6 августа, арестанты открыли дверь гаечным ключом, который пока непонятно как оказался у них. А потом - все как в кино! Мавриди и четверо его сокамерников взломали замки на двух дверях изолятора и вышли на свободу. В последний раз камеры видеонаблюдения сняли их бегущими в сторону истринской железнодорожной станции. О пропаже беглецов спохватились только спустя почти полтора часа.

Александр Мавриди

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Первое — по статье «Побег». К прежним срокам сидельцев прибавятся еще по пять лет.

Вторая статья — «Халатность». Источники с силовых структурах говорят, что по этому делу сейчас опрашивают двоих сотрудников изолятора временного содержания. Майора полиции и капитана-женщину. Именно они дежурили в изоляторе в ночь побега.

- Мужчина должен был находиться на пульте видеонаблюдения и в режиме реального времени отслеживать все происходящее в камерах и коридорах изолятора. Те же обязанности входили в зону ответственности его напарницы, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Майор полиции считался одним из лучших сотрудников изолятора. В органах он служит почти 15 лет. Оба сотрудника, которых сейчас опрашивают, уже сообщили следователям, что не слышали шума, и не видели пятерых заключенных, которые сумели беспрепятственно покинуть здание изолятора.

- На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, проводятся осмотры и допросы. Изъяты журналы регистрации, изучаются должностные инструкции сотрудников ИВС, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.