Погода в Москве 7 - 15 августа: 30-градусная жара возвращается!

Лето продолжается в полную силу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу казалось, что уже осень - дождь, серость, сырость… Но нет, лето продолжается! Причем в полную силу - с 30-градусной жарой. Погода в Москве 7 - 15 августа будет на 4 - 6 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам, обещают синоптики.

Прогноз Гидрометцентра России на выходные и следующую неделю такой:

В субботу, 7 августа, и в воскресенье, 8 августа, а Москве днём +27…+29, по области до +31 градуса. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, на северо-западе Подмосковья с грозами.

В понедельник, 9 августа, переменная облачность, сухо, днем +24…+29 градусов. Идеальная летняя погода!

Во вторник, 10 августа, пасмурно, хотя и без дождей. И немного прохладнее, чем накануне, +22…+27.

В среду, 11 августа, солнечно и сухо, днём +24…+29 градусов.

В четверг, 12 августа, пройдут короткие грозовые дожди, а температура почти такая же, +23…+28 градусов.

В пятницу и субботу, 13 и 14 августа, переменная облачность, без осадков, +22…+27 градусов.

В воскресенье, 15 августа, тоже сухо, и опять до +30.