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Происшествия8 августа 2021 14:30

В Москве на два месяца арестовали боксера Аветисяна, которого обвиняют в разбойном нападении

По версии следствия, во время драки у одного из кафе он похитил почти миллион рублей
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Арутюн Аветисян - профессиональный боксер

Арутюн Аветисян - профессиональный боксер

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В воскресение, 8 августа, Перовский суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об аресте профессионального боксера Арутюна Аветисяна. Адвокаты спортсмена просили для него домашний арест, но суд принял более суровое решение.

- Ему избрана мера пресечения в виде ареста, сроком на два месяца, - сообщили "Комсомольской правде" в Перовском районном суде Москвы.

В СИЗО боксер пробудет до 8 октября. Аветисяна обвиняют в тяжком преступлении - статья 162 УК РФ "Разбойное нападение, повлекшее ущерб в крупном размере". Все случилось поздно вечером 4 августа у входа в один из московских ресторанов на улице Сталеваров. По версии следствия, Арутюнов избил и похитил 900 тысяч рублей у своего знакомого. Последний в полицию обратился спустя сутки после случившегося. Потерпевший сам указал полиции на Аветисяна, а позже в распоряжение следователей оказалась видеозапись нападения.

Арутюнов, несмотря на улики, свою вину не признает. По его словам, он забрал у потерпевшего свои деньги, который тот ему якобы задолжал. Однако никаких доказательств следствию спортсмен предоставить не смог.

Арутюну Аветисяну 26 лет. В профессиональном боксе он выступает с 2015-го года.

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Летом этого года Аветисян уже попадал в криминальные сводки. Тогда сообщалось, что спортсмен избил свою девушку. Однако до уголовного дела не дошло. От претензий пострадавшая отказалась.

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