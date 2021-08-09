У 87-летнего доктора наук украли плейстейшен с телевизором

Пожилой геймер оказался доктором наук и заведующим лабораторией в известном федеральном научном центре. Фото: Shutterstock

Несколько дней назад в один из подмосковных отделов полиции заявили о краже. Кто-то залез в один из частных домов, расположенных в селе Юдино и похитил оттуда большой телевизор, игровую приставку, джойстики и диски с различными играми.

Заявления о подобных кражах в любом отделе полиции, дело обычное, таких каждый день поступают десятки. Но этот случай привлёк внимание оперативников. Ведь о пропаже плейстейшен заявил 87-летний мужчина. Полицейские стали проводить проверку и опрашивать потерпевшего. Поговорив с ним, оперативники удивились ещё больше, пожилой геймер оказался доктором наук и заведующим лабораторией в известном федеральном научном центре.

— Поступило заявление от 87-летнего гражданина о хищении из дома, расположенного в селе Юдино игровую приставку "Sony playstation 4, двух джойстиков от неё, дисков с играми и телевизора, принадлежащие заявителю. Сумма ущерба составила 63 500 рублей является значительной, — сообщил источник kp.ru.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сейчас полиция проводит расследование и ищет преступников, лишивших учёного виртуальных развлечений.