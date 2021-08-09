Станцию «Кунцевская» Большой кольцевой линии метро построят до конца года

Проектное решение станции метро "Кунцевская" БКЛ. Фото: mos.ru

Большая кольцевая линия метро не стоит на месте. Будущий скоростной маршрут длиной 70 километров с 31 станцией строят сейчас сразу в нескольких районах столицы.

«В этом году должны одновременно запуститься 10 станций метро - это западные и юго-западные участки метрополитена, - сказал сегодня, 9 августа, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции «Кунцевская» БКЛ. - На западном участке из четырех станций две уже запущены. Две находятся в работе и должны быть построены также до конца года. Метро «Кунцевская» - один из самых сложнейших узлов. Это крупнейший транспортно-пересадочный узел, который объединяет МЦД-1, Арбатско-Покровскую линию метро, Филевскую и Большую кольцевую линию и меняет транспортную ситуацию целого ряда районов Москвы и около 500 тысяч жителей. Важнейший участок, который даст совершенно другие транспортные возможности».

Фото: mos.ru

ЧТО СДЕЛАЮТ

На строящемся западном участке Большой кольцевой линии метро от станции «Хорошёвская» до станции «Кунцевская»:

- общая длина маршрута - 8,1 километра;

- количество станций - 4. Из них в апреле 2021 года открылись две - «Народное Ополчение» и «Мнёвники». До конца этого года планируется завершить сооружение ещё 2 станций – «Терехово» и «Кунцевская».

Станция «Кунцевская» разместится вдоль Рублёвского шоссе, между Молдавской улицей и путями МЦД-1 (Смоленским направлением МЖД). В перспективе она станет пересадочной на одноимённые станции Филёвской и Арбатско-Покровской линий метро и МЦД-1.

Для украшения «Кунцевской» на поверхности полов, стен и потолков имитируют мозаичную технологию «тераццо» в светло-серых тонах.

Вокруг павильона благоустроят участок общей площадью 33 тысячи квадратных метров. Для пешеходов появятся прогулочные дорожки и места отдыха. Для водителей построят съезды к действующей развязке на пересечении Рублёвского шоссе и улицы Ивана Франко.

Фото: mos.ru

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Открытие западного участка Большой кольцевой линии от станции «Хорошёвская» до станции «Кунцевская»:

- ускорит поездки по городу жителей и работников в районах Хорошёво-Мневники, Кунцево, Филёвский парк, Фили-Давыдково, в которых живут более 530 тысяч человек;

- разгрузит центральные участки Арбатско-Покровской, Таганско-Краснопресненской линий и Филёвскую линию метро;

- частично освободит от машин соседние улицы, а также улучшит благодаря этому экологию в западных районах города.

Фото: mos.ru

ЧТО ЕЩЁ ИЗМЕНИТСЯ

До конца августа на западе Москвы комплексно благоустроят микрорайон между улицей Крылатские Холмы, Рубежным проездом и Крылатской улицей, включая 13 дворов и территорию школы № 1133.

По проекту:

- проложат пешеходные дорожки;

- обновят 24 детские площадки. На них уложат безопасное резиновое покрытие, поставят игровые комплексы для детей разного возраста, в том числе качели, песочницы;

- реконструируют 5 спортивных площадок и 1 футбольное поле с покрытием из искусственной травы;

- обустроят площадку воркаут с уличными тренажёрами для разных групп мышц;

- отремонтируют 9 площадок для тихого отдыха;

- построят фонтан и сцену для районных праздников и концертов;

- заменят порядка 700 малых архитектурных форм (лавочек, вазонов, урн) и поставят более 120 опор освещения;

- отремонтируют 4,2 гектара газонов, высадят 113 деревьев и порядка 4 тысяч кустарников.

Кроме этого, к сентябрю этого года в районах Кунцево и Крылатское обновят несколько общественных пространств, среди которых:

- сквер у библиотеки имени Ахматовой (ул. Крылатские Холмы, д. 51) – 1 спортивная и 2 детские площадки, 68 малых архитектурных форм, 140 опор освещения, 1 сцена, 1 пирс, 2,7 тыс. кв. м газонов, 58 кв. м цветников, 637 кустарников;

- участок около храма в посёлке Рублёво – 74 малые архитектурные формы, 4 перголы, 1 пирс, 1 скейтпарк, 2 площадки тихого отдыха, 4 лестничных спуска, 110 опор освещения 12,8 тыс. кв. м газонов, 300 кв. м цветников, 40 деревьев и 195 кустарников, эко-тропа длиной 600 метров;

- 4 территории школ № 806, № 64, № 887 и № 1130.