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Происшествия9 августа 2021 19:05

«Сидит на дереве с арбалетом»: Москвичка забралась на 20-метровый тополь в знак протеста

Когда ее попытались снять, она пригрозила спасателям необычным оружием
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Оборону на дереве дама держит уже пять часов

Оборону на дереве дама держит уже пять часов

9 августа около двух часов дня прохожие Бабушкинского парка культуры и отдыха стали очевидцами странной картины. К старому тополю подъехала автовышка. Стрела подняла кабину к кроне дерева на высоту около 20 метров. На ветки перелезла женщина средних лет. После чего скомандовала оператору подъемника уезжать и осталась сидеть на дереве.

— Она привязала себя ремнями к стволу, чтобы не упасть. Прохожие вызвали экстренные службы, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Первыми на место приехал наряд полиции. Они попытались установить контакт с дамой на ветке, но та стала кричать, что никуда не уйдет. Будет сидеть здесь, сколько потребуется для достижения ее цели. О своих требованиях говорила сбивчиво, что-то кричала про незаконную стройку. Ясность внесли жители района, которые сообщили полиции и корреспонденту «Комсомолки» истинную причину выходки:

— Она против сноса старых домов и возведения новостроек по улице Менжинского. Дерево, на которое она влезла, ни при чем. Просто стройплощадка неподалеку. Причем работы уже давно идут. Женщина у нас в районе известная — кидается на заборы всех строек в округе. Честно говоря, не очень адекватно себя ведет.

Чтобы снять бунтующую с дерева, пригнали пожарную машину со специальной лестницей. Платформа поравнялась с веткой активистки, и тут дама нацелила на спасателей арбалет. Сотрудники поспешили ретироваться. Хотя неизвестно, какое именно оружие у дамы. Есть дешевые «сувенирные» вариации за 2000 — 3000 рублей, которые для человека опасны лишь при попадании в глаз. Но есть куда более грозные модели.

Оборону на дереве дама держит уже пять часов. В толпе зевак шепчутся, что за выходку активистку наверняка отправят отдыхать в медицинское учреждение, специализирующееся на проблемах с душевным здоровьем.

«Сидит на дереве с арбалетом»: москвичка забралась на 20-метровый тополь
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