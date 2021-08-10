16-летняя школьница погибла в жутком ДТП, катая друзей по Калужскому шоссе

По фото с места аварии видно, что удары были жесткими.

Авария случилась на 36 км Калужского шоссе. Это районе поселения Десеновское в Новой Москве. Было четыре часа утра 10 августа. Компания молодежи набилась в ВАЗ 21140 — в народе «четырнадцатая». Гоняли по ночным дорогам, слушали музыку и общались.

За руль попросилась самая юная участница компании — 16-летняя Ульяна. Разумеется, водительских прав у нее не было. Но старший владелец машины не отказал. Девушка разогналась, заходила в поворот и потеряла управление. Машина налетела на бордюрный камень и совершила несколько кульбитов по асфальту, снесла дорожный знак.

По фото с места аварии видно, что удары были жесткими. У машины оторвало колесо, из багажника вылетела мощная колонка. Вокруг разбросана обувь ребят и головные уборы.

— Несовершеннолетняя погибла на месте, трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы. Прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Еще двое пассажиров от госпитализации отказались. За передачу управления автомобилем человеку без прав, владельцу машины грозит административный штраф до 30 тысяч рублей (ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ). Однако его поступок также могут расценить и как уголовное преступление: ведь нарушение ПДД привело к смерти. А это уже до пяти лет колонии (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Правда, пока никакой информации о следствии официальные ведомства не анонсировали.

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