Театр «Уголок дедушки Дурова» в Москве откроет новую сцену

Просторная арена, амфитеатр с местами для зрителей, подъёмник для спецэффектов и галерея под куполом - такую сцену скоро откроют в знаменитом театре «Уголок дедушки Дурова». Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Просторная арена, амфитеатр с местами для зрителей, подъёмник для спецэффектов и галерея под куполом - такую сцену скоро откроют в знаменитом театре «Уголок дедушки Дурова».

«Полноценный театр Москвы, любимый москвичами, - сказал сегодня, 10 августа, мэр Сергей Собянин во время осмотра новой сцены театра. - Долго планировалось создание нового корпуса этого театра. Наконец, после долгих колебаний, каких-то вариантов решений эту проблему город взял на себя и построил новое здание. По своим возможностям оно превосходит те, которые были в старом здании с точки зрения выступлений и количества зрителей в зале, и, конечно, по комфорту. Надеюсь, для театра это будет второй дом или второе рождение. Новый корпус позволит увеличить количество театральных постановок и внедрить элементы цирковых представлений в старых традициях Театра Дурова».

Мэр напомнил, что реконструкция планируется и в историческом здании театра.

«Это тоже требует внимания, ремонта, поэтому как освоитесь на новой сцене, можно проектировать реконструкцию той части театра, для того чтобы он тоже был современным и давал новые возможности, - отметил Собянин. - В целом будет такой уникальный комплекс».

ЧТО ДЕЛАЮТ

Театр «Уголок дедушки Дурова» занимает комплекс зданий общей площадью 6,7 тысячи квадратных метров (без учета новой сцены. - Прим.).

Основное здание театра является памятником архитектуры регионального значения. Это особняк, построенный в 1894 году. Места в нем последнее время очень не хватало, поэтому решили строить 3-этажный корпус с новой сценой.

По проекту в нем разместятся:

- сцена на 340 мест в виде манежа диаметром 13 метров;

- зрительские места - в виде полукруглого амфитеатра, разделенного проходами на три сектора;

- главный артистический проход шириной 4,2 метра для выхода животных на сцену;

- вокруг манежа - метровый железобетонный разборный барьер, который позволит трансформировать зал из циркового в театральный;

- помещения для содержания обезьян, собак, кошачьих, птиц, парнокопытных и крупных хищников;

- бассейны, оснащенные современной системой водоподготовки, для бегемота и ластоногих.

КОГДА ОТКРОЮТ

Выступления на новой сцене театра планируется начать в марте 2022 года.

Кроме того, до конца 2024 года в историческом здании проведут реставрацию и ремонт.

ЦИФРЫ

С 2011 по 2021 годы в Москвы всего построены, реконструированы и отремонтированы 78 зданий и помещений в 33 театрах.

До конца 2023 года планируется обновить еще 37 зданий и помещений в 17 театрах.