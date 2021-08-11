Наше Подмосковье: Энергия перемен на благо жителей

Задача власти - постоянный диалог с жителями. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Алексей Фролов из Химок в свои 27 лет - инженер первой категории на главном российском предприятии, которое выпускает мощные ракетные двигатели, - НПО Энергомаш. На завод молодой человек впервые пришел, еще учась на третьем курсе МАИ.

- Начал карьеру токарем, дальше конструктором перешел, а сейчас - в механическом сборочном цехе, инженером первой категории, - рассказывает молодой специалист.

Фролов - один из участников программы «Социальная ипотека», которая вот уже несколько лет работает в Подмосковье.

«ВЫ НУЖНЫ ПОДМОСКОВЬЮ, НУЖНЫ СТРАНЕ»

Собственное жилье по льготной программе получают молодые ученые и специалисты, педагоги, медики. Условия просты - область вносит первоначальный взнос и оплачивает основное тело кредита на выбранную участником программы квартиру, а сам он затем ежемесячно погашает только проценты.

Вчера в Дубне губернатор Андрей Воробьёв вручил сертификаты на социальную ипотеку 18 молодым ученым и специалистам - из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), университета «Дубна», НПО Энергомаш и НПО Лавочкина.

- Есть профессии, которые двигают нашу страну, делают ее сильной. И наука, прикладные исследования, их внедрение имеют определяющий успех в мировой глобальной конкуренции, - отметил, общаясь с молодыми учеными, губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - В Московской области находятся 8 из 13 российских наукоградов. У нас уже много лет действует система, которая позволяет поддерживать в части жилья врачей, учителей, тех, кто помогает детям, открывает новые научные просторы. Наша задача - сделать так, чтобы вам комфортно было здесь жить и голова не была забита тем, как обеспечить семью, построить свое будущее.

С 2016 по 2020 год в Подмосковье социальную ипотеку получили более 700 молодых ученых и специалистов. 85 сертификатов будет выдано в этом году.

- Самое главное - это не только квартира, но и знак того, что вы нужны Подмосковью, нужны стране, - отметил Андрей Воробьёв.

В этом году сертификаты на соципотеку получат 85 молодых ученых. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

ДУБНЕНСКИЙ «ХОГВАРТС»

Впрочем, одной только соципотекой меры поддержки ученых и специалистов в Московской области не ограничиваются. В регионе действует система научных грантов, а также ежегодно вручаются специальные губернаторские премии в области науки.

Хорошая кадровая подпитка для производств, научных центров - лицеи и школы, где фундамент важных знаний начинают закладывать с раннего возраста.

В Дубне Андрей Воробьёв проверил, как идет капремонт Лицея имени В. Г. Кадышевского. Он - с углубленным изучением физики и математики. Лицей находится в здании, построенном в 1943 году, поэтому во время капремонта особое внимание уделили сохранению его исторического облика. А вот внутри - все по самым современным нормативам. Учебные кабинеты (оснащены по последнему слову техники), актовые залы, лекционный зал, кабинет врача. На территории - футбольное поле, площадки для баскетбола и легкой атлетики.

Старший сын жителя Дубны Дмитрия Кравеца перешел в физмат-лицей из обычной школы. В сентябре пойдет в 10-й класс.

- Дети исчерпали возможности в школе, они всегда шли впереди программы, - объясняет мужчина. - Предстоит поступление в вуз. И у нас большие надежды на этот новый формат, потому что здесь качественный состав преподавателей, отличная материальная база. Надеемся, что лицей превратится в некотором роде в наш дубненский «Хогвартс», школу мечты.

Директор лицея Юрий Курлапов рассказал о планах со временем организовать собственный кампус - для учеников из других городов.

- Пока мы набирали детей только из Дубны и ближайших окрестностей. Но в дальнейшем хотелось бы расширить свои возможности и проводить летние школы, обучающие семинары для педагогов.

ДВА В ОДНОМ

В Дубне Андрей Воробьёв проверил, как прошли работы по благоустройству набережной. Город, напомним, единственный в Московской области, стоящий на берегу красавицы Волги.

Ну и набережная теперь под стать - 18 гектаров благоустройства! Облагороженный пляж и зоны отдыха, новая система освещения по всей территории, тропиночная сеть для прогулок, спортивные и детские площадки.

Набережная в Дубне - излюбленное место для прогулок. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Словом, комфортное место городской активности, украшение Дубны.

А еще в Дубне вчера была запущена новая подстанция питающего центра «Долино». Она будет обеспечивать электричеством всех резидентов Особой экономической зоны «Дубна» (здесь базируются уже десятки предприятий на 4,7 тысячи рабочих мест), новые общежития университета «Дубна», земельные участки для многодетных семей,Федеральный центр обработки данных и другие объекты.

Этот объект не только генерирует новые налоги, инвестиции и рабочие места, но еще и решает часть социальных вопросов. Особая экономическая зона продолжает развиваться, число резидентов постоянно увеличивается. Среди новых компаний, которые пришли в ОЭЗ «Дубна», - фармпредприятия, производители парфюмерии. Плюс мощный Центр обработки данных. А группа компаний «Росатом» будет строить здесь Центр ядерной медицины.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Важно слушать и слышать людей»

Андрей Воробьёв встретился с активистами - жителями Дубны, Химок, Дмитрова, Лобни, Долгопрудного, Талдома

«Мне доверено возглавлять список и в Государственную Думу, и в региональный парламент, потому что губернатор несет ответственность, его команда, главы территорий, - сказал Андрей Воробьёв на встрече. - Чтобы Подмосковье стало еще более прекрасным местом, мы должны работать командно. Если есть команда, то видны перемены, результат, и венец всему - это доверие.

За последние годы регион совершил настоящий прорыв, изменив облик своих городов - от центральных улиц, скверов и прогулочных зон до благоустройства дворов и придомовых территорий.

Например, жители Долгопрудного поблагодарили губернатора за строительство трех эстакад через железную дорогу, которые улучшили дорожную ситуацию. Но при этом число горожан растет, в некоторых местах узкие дороги с потоком машин уже не справляются.

Лобненцы рады строительству серверного обхода города, который уберет с улиц весь транзит, расширению Шереметьевского шоссе. Но при этом есть большой запрос на новые школы и детсады.

- Мы видим, какие большие перемены происходят в нашем северном Подмосковье, - говорит директор школы № 1 г. Дубны Александр Руденко. - Радуемся новым паркам и дорогам. И понимаем, что это при поддержке партии «Единая Россия», список которой в Госдуму и областную Думу возглавил губернатор. Андрей Юрьевич на встрече услышал наши вопросы, а мы услышали конкретные ответы. У нас есть власть, которая заботится о людях.

В Дмитрове действует сырный кластер - площадка, на которой несколько предприятий производят десятки видов сыра, в том числе на экспорт. Однако производители, говоря о качестве местной воды, отмечают, что в ней слишком много железа. Впрочем, решение уже есть: до конца года в городском округе заработают сразу два ВЗУ с современными системами очистки.

- Наше Подмосковье динамично развивается. Уже несколько лет регион в числе лидеров по строительству, приросту населения, развитию промышленности, - рассказала депутат Госдумы Ирина Роднина. - В этой ситуации очень важно слушать и слышать людей, понимать, какие темы волнуют их больше всего. В Подмосковье сложилась крепкая команда управленцев и депутатов разного уровня, команда профессионалов во главе с губернатором, для которой, как мне кажется, нет неразрешимых задач.