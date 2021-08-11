Безработную жительницу Балашихи обокрали почти на 13 миллионов рублей

Из коттеджа воры похитили ценные вещи и ювелирные украшения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограбление произошло в одном из домов на улице Урожайная в подмосковной Балашихе. 52-летняя Светлана В. (имя изменено) почти месяц не была в своем загородном доме. На днях женщина решила приехать, проверить порядок в коттедже. Зайдя внутрь, Светлана заметила, что порядок вещей в комнате нарушен. Женщина сразу отправилась проверять ценные вещи и обнаружила, что ее ограбили. Неизвестные украли из дома ювелирные украшения и дорогие вещи. Светлана обратилась за помощью в полицию.

«Было установлено, что неизвестные пробрались в дом 52-летней Светланы В.* в период с 12 июля по 9 августа. Дверь в дом была не заперта, поэтому грабители легко попали внутрь. Из коттеджа они похитили ценные вещи и ювелирные украшения. Общий ущерб составил 12 940 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Известно, что дом не был оборудован ни охранной сигнализацией, ни видеонаблюдением. Откуда у безработной 52-летней жительницы подмосковной Балашихи ценности на такую крупную сумму, и почему перед длительным отъездом она не заперла входную дверь - неизвестно. На все эти вопросы предстоит ответить оперативникам, которые расследуют это дело.