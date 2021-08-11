Под Москвой трое в масках вломились в дом художника, связали хозяев и украли 1,2 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад в дом художника Евгения Ефимова, расположенный в подмосковном посёлке Родники вломились неизвестные. Это произошло ночью, когда художник с супругой спали, поэтому хозяева не успели отреагировать на подозрительный шум. Открыв глаза, они увидели в своей спальне на втором этаже троих мужчин в масках. Евгений и его супруга перепугались и даже не сопротивлялись грабителям. Мужчины связали им руки канцелярским скотчем и стали обыскивать помещения дома. Вскоре в одной из комнат грабители нашли сейф, но он был закрыт. Тогда люди в масках стали требовать ключ у хозяина.

Грабители угрожали Евгению жестоко расправиться с ним и его женой, если мужчина не расскажет, где держит ключи. Художник не хотел рисковать и объяснил, как открыть сейф. Забрав его содержимое, люди в масках покинули дом, оставив хозяев связанными.

Только к утру художнику удалось освободиться самому и развязать руки своей супруге. После этого они сразу же заявили в полицию.

— Поступило заявление, о том, что в 2.30 ночи трое неизвестных в масках проникли в дом через открытое окно на втором этаже, используя лестницу, находившуюся на участке, связали хозяевам руки канцелярским скотчем и угрожая физической расправой, завладели ключом от сейфа и похитили 1,2 миллиона рублей, — сообщил источник.

В данный момент полиция провела осмотр места происшествия, сняла отпечатки пальцев, следы обуви и собрала фрагменты скотча для проведения экспертизы. По факту ограбления уже возбудили уголовное дело.

Художник Евгений Ефимов. Фото: palata-npr.ru

Евгений Ефимов — художник специализирующийся на станковой живописи. В 1990 он увлёкся глиной, с тех пор этот материал стал для него основным полем работы. Сейчас Ефимов возглавляет несколько компаний по производству керамики. Его предприятие создаёт изделия для Международного авиационно-космического салона «МАКС», сувениры для МГУ и нефтегазовых компаний, а так же эксклюзивные подарочные наборы для Государственной Думы, Мосводоканала,столичной мэрии, «Роскосмоса» и других.