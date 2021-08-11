В Москве мужчина принес в полицию родного внука и выдал его за подкидыша: «Нашел на автобусной остановке»

Мигранты приехали в Москву на заработки. Фото: Прокуратура Москвы

Минувшей ночью в один из полицейских участков на северо-востоке Москвы пришел мужчина с новорожденным малышом, закутанным в пеленки.

- Вот, нашел его на остановке автобусной на Алтуфьевском шоссе. Пристройте подкидыша, - сходу выдал гражданин.

Полицейские стали расспрашивать мужчину, и тот посыпался. Историю с автобусной остановкой он придумал, а малыш вовсе не подкидыш, а его родной внук. Оказалось, что сдать кроху в полицию мужчина решил, пока его мама спала.

Горе-дед - 44-летний приезжий и Кыргызстана. В Москву с женой и дочкой, которой сейчас 20 лет, он приехал на заработки. Женщины сидели дома, а глава семейства зарабатывал на стройках. Семья ютилась в крошечной комнатке, которую они снимали в аренду. Беременность дочки для мужчины стала неприютным сюрпризом.

- Ребенка она родила 4 августа. Известно, что отец мальчика – земляк семьи. По российским законам брак оформлен не был. От воспитания ребенка отец отказался, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

В своих показаниях дедушка новорожденного завил, что избавиться от внука решил, чтобы спасти дочку от позора матери-одиночки. Из полицейского участка мальчика, он, кстати абсолютно здоров, увезли в больницу. Его дедушке и маме светит уголовное наказание.

- По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «КП» в Прокуратуре Москвы.