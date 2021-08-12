Поклонников фитнеса в Москве захватывает новый спорт — прыжки на персональных батутах.

Спрос на джампинг в Москве пока превышает предложение Фото: Андрей АБРАМОВ

Душный вечер августа в парке Федорова у метро «Селигерская». Гуляют бабуси с шустрыми собачками, уставшие мамы с детьми, мужики клюют семечки на лавке. По аллее шагает вереница женщин, водрузив на плечи разной степени хрупкости объемные конструкции. Когда ношу опускают на землю, становится ясно — это персональный батут.

Подобные покупают ребятне на дачу. Только эти очень прочные и предназначены для фитнес-джампинга. Выдерживают 120 кило человеческого веса. Пружинящее полотно называет перматрон — это резина с добавление армирующих нитей. Армирующий — значит придающий прочности. Цена батута около 10 тысяч рублей. Но если пойти заниматься джампингом в любую секцию, то покупать батут не нужно — выдадут.

Оценить джампинг решил на себе. Был вторым мужчиной в группе из 12 девчонок.

Суть нового фитнеса: все упражнения на батуте. Тренер нагружает в пузатой колонке ритмичное техно и начинает скакать. А мы за ней повторяем.

Вбок, по кругу, ноги выше, ноги в стороны, удары руками, приседания.

Микс хип-хопа, фитнеса и батутного веселья.

Тренер Ольга Грамм говорит, что влюбилась в фитнес на батутах с первого прыжка Фото: Андрей АБРАМОВ

Когда залазишь на перматрон, мышечная память и задор заставляют тебя прыгать вверх. Но на джампинге другая система. Надо держать колени согнутыми и давить вниз. Иначе просто не успеешь за темпом.

— Важно контролировать положение ног и тела. Если неправильно распределить вес, будет большая нагрузка на суставы, — объясняет тренер студии Fitjumping Ольга Грамм.

Целая физкульт-наука, а не бессмысленные подпрыгивания вверх-вниз.

Занятия проходят в парках или в спортзале Фото: Андрей АБРАМОВ

ТРЕБУЕМ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ

Джампинг придумали в Чехии в 2001 году. Тренеры Яна Свободова и Томаш Бурьянек решили помочь подруге похудеть. Взяли гимнастический батут, добавили к нему ручку и адаптировали фитнес-упражнения к пружинящей поверхности.

— Ручка на самом деле больше психологически помогает. Сколько веду тренировки — никто с батута не падал. Можно зазеваться, потерять баланс, тогда поможет опора, — говорит Ольга Грамм.

Фитнес на батутах больше всего тренирует мышцы стабилизаторы, пресс и ноги Фото: Андрей АБРАМОВ

Сколько сантиметров в талии сбросила знакомая основателей, чехи не рассказывали. Но жиросжигающий потенциал ноу-хау оценили. С тех пор в Восточной Европе бум на джампинг. Занятия собирают стадионы. Батуты таскают в горы, на яхты и необитаемые острова, чтобы провести тренировку в необычной локации.

На занятии кричат, поют и танцуют. Урок идет один час.

— Уже все? Давайте еще пару песен! — галдели дамы, которые хотели продолжения.

В столицу тренер Ольга переехала из Ростова. Там секций джампинга много. Но в Москве и Питере, говоря бизнес-языком, ниша свободна. Получается, в кой-то веки регионы привнесли новое в жизнь центра.

— На юге России люди более эмоциональные: шумят и радуются во время тренировок. В Москве ученики более закрытые. Но удается раскачивать народ. Спорт помогает выходить энергии, которую житель большого города вынужден держать внутри, — говорит Ольга.

Раньше она вела фитнес для мам с детьми. Тоже нестандартное направление, которое помогает женщинам в декрете совмещать спорт и не оставлять ребенка. Тут спортсменку пригласили на тренировку по джампингу.

— Это была любовь с первого прыжка, — продолжает Ольга. — Я получила сертификат тренера, написала свою программу и стала вести занятия. Первое время работала в ноль, на энтузиазме. Но дело мне безумно нравилось. Сейчас мы открыли десять студий в Москве.

Есть и детский джампинг. Там для веселья учеников вооружают скакалками Фото: Андрей АБРАМОВ

ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ СБРОСИТЕ 20 КИЛО

Джампингом занимаются не только в парках. Можно в зале. Есть те, кто принципиально не хочет скакать на открытом воздухе — смущаются посторонних взглядов. Хотя на природе своя магия места.

Прыжки прокачивают мышцы-стабилизаторы. Они удерживают скелет, отвечают за равновесие тела. Плюс работают передняя и задняя поверхности бедра. Поэтому у тех, кто давно прыгает, ноги — две мощные опоры.

Во время прыжков напряжен пресс. Чтобы руки не оставались безучастны, подключают удары и взмахи. Можно сделать кардиотренировку с упором на сжигание калорий или дополнить ее силовой частью: пресс, отжимания, планка — все на батуте.

— Амортизация батута нивелирует возможную боль в спине и суставах у людей, которые испытывают такие проблемы в классическом спорте. Но, конечно, надо слушать свой организм и помнить о противопоказаниях (см. «Бди!»), — говорит тренер.

Опоры на батутах помогают держать равновесие Фото: Андрей АБРАМОВ

Фитнес на батутах в первую очередь советуют страдающим лишним весом. За занятие сгорает от 400 до 1000 килокалорий. Мой фитнес-браслет показал, что за час я сжег 600. У полных людей результат может быть выше, а стройные наоборот теряют вес медленнее.

— Если женщина весит 80-90 килограммов, то результат она увидит уже после первого месяца. Есть те, кто за три тренировки скидывает 2 кг, а за несколько месяцев до 20. Разумеется, это нужно совмещать с правильным питанием. Плюс джампинг очень подтягивает кожу и выгоняет целлюлит, — поделилась Ольга Грамм.

На тренировки для начала достаточно ходить два раза в неделю, а когда втянетесь, можно и три.

В качании пресса на батутах и отжиманиях своя прелесть Фото: Андрей АБРАМОВ

Кому нельзя

С заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Систематически повышенное давление.

Остеопороз и нарушения целостности костей.

Беременным женщинам и первые шесть месяцев после родов.

Пациентам с опухолями (новообразованиями).

Варикозное расширение вен 3-й степени и выше (при 1-й и 2-й степени можно заниматься в компрессионных чулках).

С осторожностью надо заниматься при сахарном диабете.

При весе более 120 кг.

Где проходят занятия в Москве

Fitjumping (Пресненская набережная 8, стр. 1, м. «Деловой центр» и еще 10 филиалов). Сайт fitjumping.ru

Fit Studio (Можайское шоссе 38, корп. 1, МЦД «Сетунь»). Сайт fitstudio-club.ru

New style (ул. Лавочкина, 34, м. «Речной вокзал»). Сайт jumping-fitness.ru

Party Fitness (Озерковский пер., 7 стр. 1, м. «Новокузнецкая»). Сайт partyfitness.ru

«Паллада» (ул. Мартеновская, 41, стр. 2, м. «Новогиреево»). Сайт palladafitnes.ru

«Прыжок» (Носовихинское шоссе, 45, м. «Новокосино»). Сайт батут.москва

«Небо» (Ленинградский проспект, 80, корп. 11, м. «Сокол» и еще 3 филиала). Сайт nebojump.ru

Восемь занятий стоят в среднем 4000 — 5000 руб.