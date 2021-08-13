Массовая вакцинация побеждает: В Москве отменили удаленку и открыли зоопарки

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Пандемия в столице отступает благодаря массовой вакцинации и снижению количества заболевших коронавирусом. Эти факторы позволили властям города принять ключевые решения по возвращению горожан к привычной жизни.

- Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, - сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом при входе на работу сотрудникам должны проводить термометрию, также сохраняется требование не допускать к работе людей с признаками ОРВИ.

- В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые 4 часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней), - уточнил мэр города.

Власти города тем не менее рекомендуют работодателям сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

Сняли ограничение и на посещение зоопарков. Теперь родители с детьми смогут навестить животных. И даже тех, которые живут в крытых павильонах (ранее это было запрещено).

Постепенно снимать остальные ограничения – это в планах у властей города. Но приниматься решения будут взвешено, чтобы не допустить нового роста заболеваемости.

Напомним, в столице продолжается массовая вакцинация против COVID-19. Ежедневно растет число москвичей, получивших первый компонент вакцины – показатели уже достигли отметки 4,5 млн человек. Радует и статистика от врачей - в коронавирусных госпиталях занято менее 7000 коек (минимальное количество с начала апреля).

Какие ограничения остались в Москве:

- соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах,

- нельзя проводить массовые мероприятия,

- сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино.