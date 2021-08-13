Где клюет: 9 популярных мест для рыбалки в Подмосковье

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Это лето радовало жителей Москвы теплой погодой, а теперь может и отличным клевом. Куда отправлялись московские любители рыбной ловли в поисках богатого улова и приятного времяпрепровождения на природе? Рейтинг популярных среди рыбаков мест составила МТС. Оператор провел исследование и выяснил, где предпочитают рыбачить жители столицы и области. Расчеты проводились в выходные дни 31 июля-1 августа, и 7-8 августа, исходя из обезличенного трафика активности абонентов, отправившихся на реки и водоемы ранним утром.

ЛОВИСЬ РЫБКА БОЛЬШАЯ-ПРЕБОЛЬШАЯ

На первом месте по популярности оказались сразу два водохранилища. Можайское, куда рыбаки приезжают за лещом, плотвой, щукой и окунем. И Пироговское, где водится судак, уклейка, окунь, лещ, плотва. Далее в рейтинге идет канал имени Москвы. Из-за сложностей в подъездах не на всех участках можно рыбачить, но, если рискнете пробраться в дебри, можно поймать довольно крупных судаков и сомов.

- Эти места наиболее популярные среди столичных рыболовов. В прошлые субботу и воскресенье здесь собирались больше половины любителей ловли, - отметили в пресс-службе МТС.

В пятерку лидеров также попали Истринское водохранилище и река Пахра, куда приезжают около 20% рыбаков. В водохранилище водится щука, окунь, уклейка, плотва, лещ, судак, а в реке - голавль, окунь, жерех, и ерш.

На шестом и седьмом месте в рейтинге Клязьминское водохранилище и Москва река. В общей сложности здесь предпочитают закидывать удочку 15% рыбаков. Далее идут река Ока и Лопасня. Общее число рыбаков там не превышает 8%.

В Оке старожилы советуют рыбачить вечером, приговаривая, что в темное время рыба сама на крючок прыгает, а утром куда-то исчезает. Из-за этого люди часто приписывают реке магические свойства. Здесь водится лещ, язь, судак и голавль, лещ. В Лопасню любители ловли едут за щукой. Порой здесь встречаются экземпляры весом в пару килограмм

РЫБАКОВ СТАЛО МЕНЬШЕ

Несмотря на то, что август – один из самых щедрых на улов месяцев, рыбаков в этом году поубавилось. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, удильщиков в Москве и области стало на 22% меньше. По данным аналитиков, это может быть связано с тем, что в этом году москвичи стали чаще брать отпуск и путешествовать. Прошлым летом действовало больше коронавирусных ограничений и люди предпочитали не уезжать далеко от дома. Второй причиной мог быть всё ещё плохой аппетит у рыб из-за аномально жаркой погоды, которая стояла в июне и июле.