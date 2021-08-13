Сбежавших из изолятора в Истре и их подельников держат в том же ИВС: «Теперь сидят в соседних камерах»

Беглецов вернули в следственный изолятор, из которого они бежали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как стало известно «Комсомольской Правде», троих беглецов, которые на прошлой неделе сбежали из изолятора временного содержания в Истре, вернули в тот же ИВС.

Напомним коллективный побег был совершен в ночь на 6 августа. Дежурные не закрыли окошко в двери камеры, арестанты через него с помощью гаечного ключа скрутили внешний замок. В группе беглецов оказался обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александра Мавриди, которому грозило пожизненное, а также четыре вора-домушника, мигранты из Молдовы.

Первыми задержанными по этому делу стали дежурившие в ту ночь в ИВС полицейские Сергей Лаврентьев и Елизавета Бурдаковская. Лаврентьев уже признался, что специально отключил систему видеонаблюдения в ту ночь (правда, пока не признается, что сделал это за деньги) и ушел спать. Его молодая коллега, устроившаяся на службу всего полгода назад, тоже спала. По статье «превышение должностных обязанностей» им грозит до 10 лет.

Вечером 11 августа в подмосковном Подольске задержали двух молдован. Денис Грозаву и Иван Цуркану прятались на съемной квартире у своего земляка. Спустя несколько часов сам явился в полицию еще один беглец, Николая Тетеря. Как стало известно, он прятался у знакомого в Лобне.

Теперь, как стало известно, задержаны еще двое мужчин, которые скрывали у себя Грозаву, Цуркану и Тетерю.

- Домушников вернули в то же ИВС Истры, откуда они сбежали неделю назад, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - До этого они, будучи фигурантами одного и того же уголовного дела, почему-то сидели вместе, хотя это запрещено. Но теперь их развели по разным камерам. Условия теперь жестче: прогулки и передачи запрещены. А в соседних камерах с ними теперь сидят и те двое, которые прятали беглецов в Подольске и Лобне.

Александр Мавриди и Александр Бутнару по-прежнему находятся в бегах.