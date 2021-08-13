«Запаниковали, что водитель опознает»: Стало известно, почему сбежавшие из изолятора в Истре разделились

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольской Правде» стали известны новые детали побега из изолятора в подмосковной Истре. Напомним, беглецов оказался обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александра Мавриди, которому грозило пожизненное, а также четыре вора-домушника, мигранты из Молдовы.

Сегодня представители Следственного комитета рассказали о маршруте преступников в первые часы. Из Истры они добрались в Лобню, где живет знакомый домушников из Молдовы.

- Содействуя им в побеге из-под стражи, мужчина передал им денежные средства, мобильный телефон и предметы бытового использования, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Затем двое из пятерых (Грозаву и Цуркану) созвонились с другим своим земляком, который снимает квартиру в Подольске. Мужчина перевез их к себе. В той самой квартире они и были задержаны 11 августа.

Сайт kp.ru уже сообщал, что после этого задержания еще один беглец, Николая Тетеря, решил сдаться.

Грозаву и Цуркану были задержаны 11 августа. Фото: Первый канал

Теперь задержаны и двое пособников - мужчина из Лобни, который передал в изолятор землякам деньги для побега, и житель Подольска, у которого скрывались Грозаву и Цуркану.

- Из Истры в Лобню беглецы добрались на попутке, поймав машину на дороге, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Уже на месте они, можно сказать, поссорились и решили разделиться. Мавриди запаниковал. Он сказал, что мужик, который вез из в Лобню, наверняка через несколько часов увидит фото сбежавших по телевизору и сообщит полиции, к какому дому он их подвозил. Александр Бутнару его поддержал. Поэтому в Лобне они только поели, буквально пару часов отдохнули и двинулись вдвоем дальше. Куда - их подельники не знают.

- Уже известно, кто был инициатором побега? Есть версия, что Мавриди специально попросился в камеру к домушникам-молдованам, у которых были навыки вскрытия замков.

Розыск сбежавшего Александра Мавриди продолжается.

- По той информации, которая есть сейчас, Мавриди просто повезло. Задержанные беглецы рассказывают, что план побега появился у них несколько дней назад. А когда Мавриди оказался у них в камере, они просто предложили ему пойти с ними. Но эту информацию еще нужно проверять.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Пособников могут посадить на 5 лет

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за побег, совершенный группой лиц по предварительному сговору, все пятеро беглецов могут получить до 5 лет колонии. Сверх сроков за свои основные преступления. Пока смягчающее обстоятельство - явка с повинной - есть только у Николая Тетери. Между тем те же сроки до 5 лет светят и мужчинам, которые укрывали земляков.

- Ответственность пособника в совершении абсолютно любого преступления наступает, как и для его исполнителя, - объясняет адвокат Вадим Багатурия, эксперт правового Ютьюб-канала «Фрейтак Медиа». - То есть лица, которые помогли из личных или иных побуждений укрыться беглецам, могут получить наказание, аналогичное наказанию самих беглецов. Тем не менее, возможно, суд применит к пособникам смягчающие обстоятельства и наказание будет меньше.

- Следственный комитет обратился к людям, которые могут что-то знать о продолжающих оставаться в бегах Мавриди и Бутнару: «предлагаем добровольно, во избежание привлечения к уголовной ответственности, сообщить в правоохранительные органы любую значимую для следствия информацию». То есть, если знал, но не сообщил - будешь пособником?

- Формально - да. При этом, согласно закону, ответственность за укрывательство преступлений не несут близкие родственники, поскольку на них распространяется свидетельский иммунитет, предусмотренный статьей 51 Конституции России: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников».