Над Боровским шоссе построят эстакаду

В ближайшие годы новая столичная магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» свяжет сразу четыре вылетные магистрали - Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.

«Мы приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций пролетных строений эстакады над Боровским шоссе, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – После завершения укрупнительной сборки, месяца через полтора-два, строители начнут устанавливать балки пролетных строений в проектное положение».

Напомним, работы ведутся по проекту строительство участка магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от Боровского шоссе до Киевского шоссе. Здесь проложат эстакаду над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, два подземных пешеходных перехода.

По его словам, строительство магистрали позволит ускорит поездки по городу для жителей районов Ново-Переделкино и Солнцево, а также поселка Московский. Значительно увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе. Кроме того, появится прямая транспортная связь между Боровским шоссе и Киевским шоссе. Водителям больше не придется пускаться в объезд через МКАД, Родниковую улицу и проектируемый проезд № 389.

СПРАВКА «КП»

Трасса Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе станет дублером юго-западной и южной части МКАДа, а также одним из основных маршрутов транспортного каркаса Новой Москвы.

Общая длина новых дорог с учетом развязок - ориентировочно 87,4 километра.

Первый отрезок дублёра между Киевским и Калужским шоссе открылся в августе 2018 года. Летом 2019 года водители поехали и по второму участку - единственному в столице совмещенному автомобильному и метротоннелю на пересечении с Калужским шоссе.

До конца 2023 года запустят движение от Боровского до Киевского шоссе. Здесь будет две эстакады, два путепровода и тоннель под Киевским шоссе.

А к 2024 году машины поедут ещё на одном участке между транспортно-пересадочным узлом «Столбово» и улицей Поляны. На нем появятся многоуровневые развязки, путепровод, две пешеходные улицы с наземными и подземными переходами.

Фишка трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе - ее интеграция с участком Сокольнической линии метро «Саларьево – Коммунарка». Впервые в Москве строители совместили автотрассу и линию метро. Пути подземки проложены в створе дороги. Выходы из станций разместились на обеих сторонах автомагистрали.

Полностью новую магистраль планируют построить в 2024 году.