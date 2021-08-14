В московском парке ночью задушили мать двоих детей

33-летняя Алена жила в Свиблово Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Инцидент произошел около двух часов ночи 14 августа. 33-летняя Алена жила в Свиблово. Когда она была в одноименном парке, на женщину напал неизвестный и стал душить. Алена кричала, и шум услышала прохожая. Она кинулась за охраной. При виде людей преступник поспешил сбежать.

Неизвестный прыгнул в Яузу, переплыл на другой берег и растворился среди деревьев. Когда помощь подоспела, жертва уже не дышала.

— Возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным следствия, в сквере вблизи Лазоревого проезда в городе Москве, обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

По статье за убийство грозит до 15 лет колонии. С места изъята куртка нападавшего, а одежда на жертве была разорвана. Это может быть последствиями борьбы или же указанием на то, что преступление было совершено с сексуальным подтекстом.

Семья убитой переехала в Москву из белорусского Заслоново. В паспорте Алены также указано, что она уроженка Беларуси, но большую часть жизни прожила в России. У нее есть сын и дочь — оба учатся в младшей школе.

В криминальной драме остается много темных мест. Места в парке «Свиблово» не дремучие, а самая зеленая зона не закрывается на ночь. Рядом много жилых многоэтажек. Но почему так поздно женщина была одна на улице?

— Нам сказали, что она на пробежку пошла. Для нее это в порядке вещей. По спорту Алена всегда угорала — йога, кроссфит. Подтянутая, длинноногая, стройная, несмотря на маленьких детей, — рассказала kp.ru подруга убитой, которая попросила не указывать ее имя.

Друзья женщины, с которыми удалось поговорить корреспонденту «КП», говорят, что десять лет назад она вышла замуж. Не работала, сидела с детьми. Однако опрошенные с ней давно не общались и не в курсе, как в последние годы складывалась жизнь женщины.

Сейчас на страничке убитой нет фотографий с супругом. Только фото из путешествий, клубов и торты, которые она готовила на дни рождения своих детей. Родственники Алены на сообщения не ответили.