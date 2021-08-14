Младенца завернули в пакет с мусором и выкинули в центре Москвы

В Хамовниках обнаружили выброшенного ребенка. Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Днем 14 августа в Хамовниках обнаружили выброшенного ребенка. Плач младенца услышали жители улицы Усачева. Это неподалеку от метро «Спортивная».

Нашедшие ребенка вызвали полицию. Из контейнера достали белый полиэтиленовый пакет из супермаркета. Внутри пустые бутылки и свёрток, в который замотали чадо.

— Девочке не больше суток от рождения. Сейчас ее осматривают врачи, — сообщили kp.ru в пресс-службе прокуратуры Москвы.

К выяснению обстоятельств инцидента подключилась полиция. Учитывая, что в центре все жилые кварталы увешаны камерами, отыскать выбросившего ребенка не составит труда.

Мусорные баки, где нашли ребенка. Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

— Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению родителей ребенка. По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело за оставление в опасности. Это статья 125 УК РФ. По ней грозит до 80 тысяч рублей штрафа или до года колонии. После такого родительских прав лишают, а детей передать родственникам или отправляли в детдом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве на детской площадке нашли новорожденного мальчика

По предварительным данным, мама решила избавиться от ребёнка, оставив его на лавочке (подробности)