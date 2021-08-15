Лучшие предприятия авиапрома России работают в столице

Фото предоставлены пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

Главным штабом авиационной промышленности России давно стала Москва. Именно здесь зарождалась и крепла гражданская авиация страны. Сегодня в столице работает более 40 организаций авиационной отрасли – опытно-конструкторские бюро, производства, инженерные центры и научно-исследовательские институты. На этих предприятиях трудится более 50 тысяч человек. В День авиастроителя, который отмечается в нашей стране 15 августа, рассказываем о столичном авиапроме – его достижениях и разработках.

КОМПАНИЙ СО СТАТУСОМ ПРОМКОМПЛЕКСА СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Авиационная промышленность Москвы – важнейший сегмент городской экономики. Она создает в городе высокотехнологичные рабочие места и приносит в бюджет доходы от значительных налоговых поступлений.

«Авиапром обеспечивает порядка 15 процентов от налоговых поступлений промышленных предприятий в бюджет Москвы, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Только за 2020 год авиационные предприятия выпустили продукцию более чем на 140 миллиардов рублей. Восемь из них имеют статус промышленного комплекса, который позволяет экономить средства за счет предоставляемых городом преференций и вкладывать их в модернизацию производства. До 2022 года авиационные компании со статусом промкомплекса вложат в развитие более 5,5 миллиарда рублей».

Присвоение специализированных статусов – это эффективный инструмент поддержки промпредприятий. Его могут получить компании, которые соответствуют определённым требованиям. Например, у них не должно быть долгов по аренде земельных участков, налогам и страховым взносам, а зарплата сотрудников должна составлять не ниже 72,3 тысячи рублей в месяц. Статус необходимо ежегодно подтверждать.

Компании, которым присвоен статус промышленного комплекса, получают право 80-процентное снижение ставки земельного налога и арендной платы за землю. Для них также существенно сокращен налог на имущество. Кроме того, региональная ставка налога на прибыль составляет 13,5% вместо стандартных 17%.

«Сэкономленные средства идут на модернизацию материально-технической и испытательной базы, НИОКР, увеличения заработной платы сотрудников, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промешенной политики Москвы Александр Прохоров. - С каждым годом число предприятий со статусом промкомплекса растет. Если в 2016 году их было всего 22, то сейчас уже 60. Что касается авиационной отрасли, то в 2021 году этот статус получил Институт авиационного моторостроения имени Баранова, специализирующийся на разработке авиационных двигателей и газотурбинных установок».

Фото предоставлены пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - САМОЛЕТЫ

Среди обладателей статуса промышленного комплекса – ОАО «НПП «Темп» имени Ф. Короткова». На этом уникальном предприятии уже более 80 лет производят гидромеханические и электронные агрегаты систем топливопитания, автоматического управления и контроля авиационных двигателей.

За это время ТЕМП разработал более 850 типов агрегатов топливной автоматики и регулирования. Ими оснащали двигатели таких самолетов, как МиГ-29, Су-27, Ту-160, а также новейший самолет пятого поколения Су-57.

«Статус промышленного комплекса предприятие получило в 2019 году и впоследствии успешно его подтверждало, - отмечает Денис Иванов, генеральный директор НПП «Темп» имени Ф. Короткова». - Вскоре после его присвоения на производстве было запущено масштабное обновление оборудования. К примеру, закупили новые станки, позволившие сократить сроки выполнения сложнейших высокотехнологичных операций и на некоторых производственных участках вдвое увеличить количество обрабатываемых деталей».

Фото предоставлены пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Авиационная промышленность начинается с кадров. В Москве высококвалифицированных специалистов для отрасли готовят, например, в МГТУ имени Баумана, профильном авиационном вузе гражданской авиации МГТУ ГА, Московском авиационном университете (МАИ), Московском физико-техническом институте (национальном исследовательском университете) МФТИ.

Например, Московский авиационный институт, который существует с 1930 года, ежегодно выпускает более трех тысяч успешных отраслевых специалистов. В 2009 году он получил статус национального исследовательского университета, а спустя шесть лет в его состав вошел Российский государственный технологический университет имени Циолковского (МАТИ).

«Помимо подготовки кадров МАИ ведет обширную научно-исследовательскую работу в таких перспективных областях, как беспилотные летательные аппараты, математическое моделирование, композиционные материалы и конструкции, - рассказывает Александр Шемяков, проректор по стратегическому развитию Московского авиационного института. - С 2020 года МАИ является участником консорциума научного центра мирового уровня «Сверхзвук», цель которого – разработка инновационных технологий для создания нового поколения сверхзвуковых пассажирских самолетов».

Кроме того, на базе конструкторского бюро экспериментального самолетостроения МАИ по заказу компании «Байкал-инжиниринг» был собран первый опытный образец легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал». Это небольшое воздушное судно, рассчитанное на девять пассажиров и способное перевозить две тонны груза. Компактный самолет обладает высокой скоростью и может пролететь до 1500 км без дозаправки. Благодаря этим качествам ЛМС-901 идеально подходит для грузоперевозок и спасательных операций, в том числе в труднодоступных районах севера. Опытный образец самолета был впервые представлен на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском в июле 2021 года.

Фото предоставлены пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

ЕСТЬ ТОЛЬКО «МИГ»

Среди самых значимых имён в истории отечественного авиастроения - Сергей Владимирович Ильюшин, Андрей Николаевич Туполев, Павел Осипович Сухой и Артем Иванович Микоян.

Сегодня в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) в Москве успешно работают предприятия, основанные этими легендарными авиаконструкторами.

Одно из них – ОКБ Ильюшина, которое за время существования разработало более 210 и создало более 140 типов самолетов разных модификаций. Самолеты марки «Ил» получили мировое признание. Их история продолжается и сегодня. В нашей стране строится авиалайнер Ил-96-400М – новый комфортабельный самолет на 400 пассажиров, оснащенный современным навигационным и бортовым оборудованием отечественного производства. В числе последних разработок «Ильюшина» – пассажирский Ил-114-300 предназначенный для улучшения транспортной доступности в регионах страны. Технические характеристики самолета позволяют эксплуатировать его в любых климатических условиях, на коротких и грунтовых взлетно-посадочных полосах.

Одно из старейших авиационных конструкторских бюро – ОКБ А.Н. Туполева – в следующем году отметит 100-летие. В ОКБ разработали более 300 моделей и модификаций самолетов. С конвейеров серийных заводов сошли свыше 18 тысяч единиц авиационной техники марки «Ту». Около тысячи из них были поставлены в 20 иностранных государств.

В ОКБ создавались лучшие фронтовые бомбардировщики Великой Отечественной войны, рекордный самолет АНТ-25, первый отечественный реактивный пассажирский самолет Ту-104, первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, первый в мире самолет на криогенном топливе Ту-155. На самолетах «Туполева» установлено около 280 мировых рекордов по дальности полета и грузоподъемности. Самолеты марки «Ту» востребованы и сегодня. Авиационные комплексы Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС составляют основу Дальней авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Формирование коллектива ОКБ Сухого началось в 1930 году. За пять послевоенных лет конструкторским бюро были впервые созданы и внедрены тормозной посадочный парашют, катапультируемое кресло с телескопической тележкой, а также отделяемая носовая часть фюзеляжа с гермокабиной. За время существования ОКБ Сухого выпустило порядка 100 модификаций самолетов, 60 из который производились серийно.

Совсем недавно – на МАКС-2021 в июле – компания «Сухой» представила легкий тактический однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate. Он малозаметен, обладает высокими летными характеристиками и низкой стоимостью жизненного цикла.

Практически каждый самолет, созданный в ОКБ «МиГ» в послевоенные годы, носил статус первого отечественного в своей области. МиГ-9 — первый серийный реактивный истребитель, МиГ-15 стал первым обладателем стреловидного крыла, МиГ-17 впервые превысил скорость звука, а с МиГ-19 началась эра сверхзвуковых истребителей. Сегодня самолеты этой марки являются одними из самых распространенных в мире. На вооружении у иностранных государств находится порядка 7000 единиц военной техники, созданной в ОКБ «МиГ».

Корпорация продолжает активно развиваться. Флагманом компании является новейший инновационный комплекс МиГ-35, созданный с применением технологий пятого поколения. Самолет обладает новыми двигателями с увеличенной тягой, приспособлен для запуска всех типов управляемых и неуправляемых ракет, а также новейших корректируемых бомб. МиГ-35 предназначен для уничтожения воздушных и наземных (надводных) целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Фото предоставлены пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

И БРОНЯ, И МОТОР

Ключевые характеристики самолета во многом определяются тем, из чего он изготовлен. Исследования в этой сфере – профиль столичного «ВИАМ» – крупнейшего в стране материаловедческого предприятия. В составе института работают 25 высокотехнологичных научно-производственных комплексов, которые выпускают более 250 наименований материалов для сложных технических систем, военной и специальной техники. Здесь также разрабатывают и производят уникальное технологическое оборудование.

В свое время институт прославила разработанная им авиационная броня для «летающего танка» – штурмовика Ил 2. Сегодня на вооружении предприятия – самые передовые технологии. Именно на ВИАМ в 2014 году появилось первое в России аддитивное производство полного цикла.

Впоследствии здесь разработали более десяти марок металлопорошковых композиций для разных видов 3D-печати, что значительно расширило возможности производства, в том числе позволило печатать двигатели. Например, на авиасалоне МАКС-2021 ВИАМ представил свои новинки – малоразмерные газотурбинные двигатели МГТД-20 и МГТД-150, изготовленные с применением аддитивных технологий.

Фото предоставлены пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

НА ВЗЛЁТ!

Компании «Аэроэлектромаш» в этом году исполнилось 80 лет. Здесь разрабатывают и производят электрооборудование для летательных аппаратов. За все время работы выпустили несколько сотен образцов авиационной продукции, в том числе не имеющих мировых аналогов. Разработки конструкторского центра компании лежат в основе десятков серийных производств по всей стране, в том числе на таких предприятиях как ОАО «ОКБ имени Яковлева», ПАО «Ил», ПАО «Компания «Сухой».

В 2017 году «Аэроэлектромаш» получил статус промышленного комплекса Москвы, после чего запустил масштабную модернизацию производства. Здесь началось обновление парка оборудования и цифровизация производственных и инженерных процессов. В 2018 году был введен в эксплуатацию новый обрабатывающий центр с цифровым программным управлением.