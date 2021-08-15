«Нырнул в мелкую речку и сломал позвоночник»: В Москве похоронили известного спортсмена-экстремала Дмитрия Макрушина

Дмитрию Макрушину было 29 лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В эти выходные в Москве похоронили известного спортсмена-экстремала Дмитрия Макрушина. В тусовке фанатов трюков с роликами и лыжами его звали «Макро».

«Он представлял Россию на мировой арене агрессивных роликов и ньюскул лыж, был величайшим мастером своего дела, - говорится в некрологе на сайте Скейтерс.ру. - За почти 20 лет в культуре экшн-спорта Дима выпустил бесчисленное количество видео-партий, его работы высоко ценились коллегами по всему миру».

Агрессивными роликами называют различные направления катания с экстремальными трюками. В Сети, например, довольно много видео с акробатическими па в исполнении Макрушина. Например, он мог, разогнавшись на роликах по асфальту, съехать вниз по перилам лестницы на несколько пролетов. Такие же трюки повторял с лыжами. При этом многие отмечали, что спортсмен старался сниматься в привычных пейзажах родного района Медведково.

Смотреть видеосюжет MAKRO HOOD ROLLERBLADING

Он представлял Россию на мировой арене агрессивных роликов и ньюскул лыж, был величайшим мастером своего дела Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О причине смерти знаменитого экстремала kp.ru рассказал один из его знакомых.

- Еще в июле Дима поехал с друзьями отдыхать за город. Нырнул в речку головой вперед, но дно оказалось слишком мелким… От удара сломал позвоночник. Ребята его из воды вытащили, но травма была очень серьезна. Несколько недель Дима пролежал в больнице. Врачи давали не самые хорошие прогнозы. Говорили: судя по всему, ходить точно уже никогда не сможет. Мы надеялись, что он хотя бы выживет. Но утром 11 августа Макро скончался.

Дмитрию Макрушину было 29 лет. В субботу, 14 августа, спортсмена похоронили на одном из московских кладбищ.