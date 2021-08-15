80 тысяч московских таксистов получили ID. Какая от этого польза пассажирам

Важно, чтобы пассажиры были уверены, что их обслуживает профессиональный водитель, который прошел обязательный медицинский осмотр и своевременный техосмотр автомобиля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московский Департамент транспорта сообщил, что уже около 80 тысяч таксистов получили так называемые цифровые ID. В эти выходные в столице и Подмосковье заработала система КИС «АРТ» (комплексная система «Аналитики работы такси»).

Как сообщают чиновники, теперь не прошедшие официальную регистрацию водители не смогут получать заказы от агрегаторов такси.

- Важно, чтобы пассажиры были уверены, что их обслуживает профессиональный водитель, который прошел обязательный медицинский осмотр и своевременный техосмотр автомобиля, - рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

Впрочем, все равно не очень-то понятно, что хорошего от этих ID самим пассажирам, которые вызывают такси через приложения.

Разобраться kp.ru помог лидер общественного движения «Синие ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов.

- Если называть вещи своими именами, последние годы на рынке такси был бардак, - объясняет Шкуматов. - Любой человек мог прийти, взять у «таксопарка» в аренду машину и начать бомбить. Потому что разрешение на осуществление услуг такси выдавалось на машину, а не на человека. Поэтому за руль нередко садились непонятные, неадекватные люди. Из-за этого - конфликты с пассажирами, которые периодически случались. «Синие ведерки» в свою очередь давно говорили, что разрешение нужно давать не «железо», а на человека. По сути, КИС «АРТ» - система, которая будет отслеживать работу конкретных водителей, зарегистрированных, получивших цифровые ID.

По словам эксперта, даже сама по себе обязательная регистрация для желающих зарабатывать на поездках через агрегаторы, - неплохой фильтр, отсеивающий случайных людей.

- Люди, которые изначально нацелены на какие-то криминальные варианты, ID не будут получать. Теперь в такси будут работать конкретные люди, с известными данными, с документами, а не непонятно кто.

Второй важный момент - вопрос переработки водителей. Засыпающие таксисты нередко попадали в аварии. В том числе с погибшими.

- Теперь ты можешь быть уверен, что водитель, который тебя везет, не сидит за рулем уже 16 часов без перерыва, - продолжает Шкуматов. - Теперь за временем его работы следит КИС «АРТ». Раньше у каждого агрегатора была своя система учета рабочего времени. Скажем, водитель отработал 8 часов на «Яндексе», агрегатор его блокирует, отключает от системы заказов. Но многие после этого сразу подключались к условному «Сити мобил» и продолжали работу. А теперь есть система, которая учитывает вообще все агрегаторы. Это система более сложного порядка.