В ночной перестрелке на западе Москвы погиб безработный из Дагестана

Московские полицейские ищут участников перестрелки на западе Москвы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские полицейские ищут участников перестрелки на западе Москвы. После этого инцидента у магазина на пересечении Кутузовского проспекта и ТТК нашли тело мужчины.

- По словам очевидцев, в ночь на воскресенье, около 0:30 на улице раздались громкие хлопки, - рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах. - По предварительным данным, с одной стороны было не меньше пяти мужчин, с другой - двое. Стреляли и те, и другие. Позже на месте были обнаружены гильзы нескольких калибров.

Личность убитого удалось установить. В кармане были документы на имя Гасана Абдуллаева, 28-летнего уроженца Дагестана, безработного, зарегистрированного в Махачкале.

Чем мужчина занимался в Москве и что могло стать причиной его убийства, пока неизвестно. Остальные участники нападения с места скрылись. В том числе мужчина, который был с Абдуллаевым.

- Не исключено, что огнестрельные ранения в перестрелке получили и другие участники, однако друзьям удалось увезти их, - отметил источник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».

- Следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия, - сообщили в ГСУ СК по Москве. - Устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется поиск лиц, причастных к преступлению.