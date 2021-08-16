В столице откроют велодром для BMX-спортсменов

ВМХ-велодром позволит проводить тренировки и районные соревнования Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В этом году в Дмитровском районе на севере Москвы запустят новую площадку для любителей экстрима.

«Реконструкция BMX-велодрома активно проводится для спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная» Москомспорта» на Ангарской улице, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Открытие планируется в этом году. Сейчас строятся наружные инженерные сети, идёт устройство виражей будущей трассы для BМХ-рейсинга, внутренние отделочные работы в здании административно-бытового корпуса, в том числе, укладка плиточного покрытия из керамогранита и подвесного потолка».

По его словам, уже завершился монтаж фахверков и сендвич-панелей, фальцевой кровли навеса над стартовой площадкой, ведется подготовка для монтажа стартовой машины на втором этаже административного корпуса. Строители почти смонтировали внутренние инженерные системы, начаты устройство подсистемы для последующего крепления фасадных панелей из металлокассет.

Напомним, по проекту на участке площадью 0,62 гектара реконструируют административно-бытовой корпус со стартовой горой, поставят пост круглосуточной охраны. Помимо этого, проложат новую трассу для BMX-рейсинга длиной около 200 метров с тремя виражами, подпорными стенами высотой до трёх метров с покрытием из асфальтобетона. Здесь также обустроят четыре прямых участка с покрытием из теннисита с препятствиями, рассчитанными на спортсменов разного уровня подготовки. В комплексе подключат спортивное и парковое освещение, а также благоустроят площадку вокруг здания.

«ВМХ-велодром позволит проводить тренировки и районные соревнования, - отметил глава Депстрой. - Он рассчитан на 16 человек в смену занимающихся спортсменов (смена 2 часа). Здание административно-бытового корпуса может работать круглый год за счет компактного зала для индивидуальных занятий. Проект выполняется в очень сжатые сроки. Строительно-монтажные работы завершатся уже в конце года».

ПЛАНЫ

До конца 2021 года в Москве планируют построить еще 9 спортивных сооружений. Среди них:

- два спорткомплекса;

- два физкультурно-оздоровительных комплекса;

- два футбольных поля;

- легкоатлетический манеж;

- международный центр самбо и бокса в Лужниках;

- горнолыжный кластер в спорткомплексе «Воробьёвы горы».