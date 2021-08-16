Собянин: «Большой Каменный мост открылся после капремонта»

Мост обновлялся 14 месяцев, без остановки движения транспорта и пешеходов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В центре Москвы реконструируют не только улицы и набережные, но и старейшие мосты города. Среди них - Большой Каменный мост рядом с Кремлем и районом Балчуга.

«Остров Балчуг ждут большие перемены, - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». - Завершаем комплексное благоустройство четырех набережных и Репинского сквера. Готовимся открыть дом культуры «ГЭС-2» в отреставрированном здании исторической электростанции. Увидеть всю эту красоту можно с Большого Каменного моста. Сегодня он полностью открылся после капитального ремонта».

Мэр напомнил, что мост обновлялся 14 месяцев, без остановки движения транспорта и пешеходов.

«Мы постарались закончить работы намного раньше срока, поскольку БКМ - ключевая транспортная артерия в центре», - отметил Собянин.

По его словам, капитальный ремонт Большого Каменного моста стал частью программы по повышению надежности инженерных сооружений Москвы. В столице за последние годы обновили несколько сотен мостов, тоннелей, пешеходных переходов, и ремонт продолжается.

ЧТО СДЕЛАЛИ

С момента постройки Большого Каменного моста в 1938 году на нем провели первый капремонт.

Фактически мост пересобрали заново. При этом его не закрывали полностью. Пока ремонтировали одну половину сооружения, другая оставалась открытой для движения пешеходов и транспорта, включая автобусы. Во время работ на мосту сохранялись 2 полосы движения в каждом направлении.

По проекту:

- отреставрировали гранитную облицовку и ограждения;

- привели в порядок бетонные поверхности и металлоконструкции;

- заменили асфальтовое покрытие и обновили исторические витражи;

- обновили фонари, архитектурную подсветку и судоходную сигнализацию;

- переложили ливневую канализацию.

После завершения капремонта основных конструкций Большого Каменного моста и открытия движения по постоянной схеме – до конца августа 2021 года специалисты проведут финишную отделку подэстакадных пространств правого и левого берега, монтаж инженерного оборудования и пуско-наладочные работы.

По расчётам следующий крупный ремонт Большого Каменного моста потребуется не ранее, чем через 25 лет. Общий срок службы сооружения увеличился еще на 100 лет.