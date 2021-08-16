Фестиваль, от которого слюнки текут: про "Лето в городе"

Если вы оказались на ярмарочной площадке «Лето в городе», то - вкусить получится не больше пяти-десяти процентов от имеющихся яств. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трудно худеть, когда в городе проводят такие фестивали. Когда голова кругом идёт от всех этих апельсиновых джемов. Свиных рёбрышек, обмазанных каштановым мёдом. Турецких пломбиров с орхидейной мукой. Сырных палочек с малиной. Колбасок. Стейков. Десертов.

Плюс шашлычники-гипнотизёры. Покручивают шампура как будто радио настраивают. Сверлят таких же немощных, как я, взглядом. И вдруг, словно выждав нужный момент, расплываются в улыбке. Золотая коронка хищно сверкает на солнце и срабатывает как контрольный выстрел. Глядь, а я уже сижу в окружении жирных мясных кусков, лавашей, соусов. Рукава закатаны по самые плечи. И пальцы маячат над всем этим ароматным безумием - быстро, ловко, как у хирурга.

Друг Михаил, чтобы не смущаться особо, старался на меня не смотреть. Мало ли. Может, я только что из колонии вернулся. Съел шашлычок из курочки, маринованной в медовом соусе. Полирнул кукурузкой на гриле. Потом эскимошечкой (в белом шоколаде с цитрусовой глазурью). И ещё побежал, воровато оглядываясь, за фисташковым эклером.

- Никакое это не обжорство, - разрумянившись, как барчонок, то и дело повторял я, хотя рядом и людей-то не было. - Это дегустация.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Часа через полтора начал, наконец, наедаться. Но всё же заказал ещё жареную дыню в беконе. На всякий случай. Испанская невидаль лично у меня вызвала жалость, но я её тщательно скрыл. И только шепнул Михаилу:

- На кабачки похоже.

Тот, как заправский гурман, вгляделся в вечерний горизонт, как будто измазанный вишнёвым джемом, и, даже не посмотрев в мою сторону, изрёк:

- Вообще-то дыню подают с хамоном. Мы с женой много раз пробовали.

Ишь, думаю. А ведь родился в Тульской области - в Ясногорске. Там хамона даже по телевизору не видели.

- В беконе тоже ничего, - с независимым видом ответил я.

Захотелось пить. Взял арбузно-огуречный напиток. Пригубил - и, скривившись, отставил в сторону. Как будто в тёплый рассол (повторяю, в тёплый) кто-то случайно уронил два куска арбуза, а потом - на следующий день - попросил за стакан этой дряни 200 рублей.

А потому что нечего было выёживаться.

Взял обыкновенный холодный квас. Тот постепенно меня успокоил.

Если вы оказались на ярмарочной площадке «Лето в городе», то - внимание! - вкусить получится не больше пяти-десяти процентов от имеющихся яств. Я, конечно, исключение. И на Площади Революции попробовал все пятнадцать. Но повторять такое крайне не рекомендуется. Опасно.

Лучше составить для себя условный гастрономический план. Сегодня, например, сделать упор на морепродукты. Завтра отведать борща и винегрета из одуванчиков. Потом пройтись по японской кухне. Затем по мороженому (правда, его, если верить организаторам, представлено аж 200 видов, есть даже «жареное» - только для приготовления такого продукта используется не раскалённая сквородка, а специальная замороженная поверхность).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интересно, что ко мне, объевшемуся, торговцы довольно быстро потеряли интерес. Я исчерпал все ресурсы. И по-детски, почти беспомощно смотрел на Мишу. Начал было снимать салфетку с шеи, бросил. Потом сниму.

Сейчас бы, думаю, каких-нибудь плясунов сюда. Чтобы всё внимание публики было в их сторону, а не в мою. Да где ж их взять.

Ярмарка «Лето в городе» работает с четверга по воскресенье до 29 августа с 10.00 до 21.00.

Адреса площадок:

- Площадь Революции;

- Тверская площадь;

- Коптевский бульвар (Парк Бригантина);

- Химки (пересечение ул. Соколово-Мещерской и ул. Юровская);

- Красногорск (ул. Митинская, 31);

- ул. Матвеевская, вл. 2;

- ул. Профсоюзная, вл. 41;

- ул. Теплый стан, вл.1б;

- Бульвар Дмитрия Донского, вл.11;

- Ореховый бульвар, вл. 24;

- ул. Ключевая, вл. 22 (ст. м. «Алма-Атинская»);

- ул. Перерва, вл. 52;

- Волгоградский пр., вл. 119А (Площадь Славы);

- ул. Святоозерская, вл. 1;

- ул. Вешняковская, вл.16;

- ул. Городецкая, вл.1;

- сквер у Гольяновского пруда.

Цены:

- шашлычок из курочки, маринованной в медовом соусе, 100 гр - 150 руб;

- свиной шашлык, 100 гр - 250 руб;

- сочная сёмга на гриле с апельсиновым джемом, 100 гр - 350 руб;

- сырные палочки с малиновым джемом, 6 шт - 300 руб;

- стейк с сезонными овощами (мраморная говядина, 300 гр) - 370 руб;

- чуду с мясом (дагестанская лепёшка, похожая на чебурек) - 200 руб;

- коктейль из груши с базиликом, 300 мл - 200 руб;

- квас, 300 мл - 200 руб.