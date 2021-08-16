Фестиваль, от которого слюнки текут: про "Лето в городе"

Если вы оказались на ярмарочной площадке «Лето в городе», то - вкусить получится не больше пяти-десяти процентов от имеющихся яств.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Трудно худеть, когда в городе проводят такие фестивали. Когда голова кругом идёт от всех этих апельсиновых джемов. Свиных рёбрышек, обмазанных каштановым мёдом. Турецких пломбиров с орхидейной мукой. Сырных палочек с малиной. Колбасок. Стейков. Десертов.
Плюс шашлычники-гипнотизёры. Покручивают шампура как будто радио настраивают. Сверлят таких же немощных, как я, взглядом. И вдруг, словно выждав нужный момент, расплываются в улыбке. Золотая коронка хищно сверкает на солнце и срабатывает как контрольный выстрел. Глядь, а я уже сижу в окружении жирных мясных кусков, лавашей, соусов. Рукава закатаны по самые плечи. И пальцы маячат над всем этим ароматным безумием - быстро, ловко, как у хирурга.
Друг Михаил, чтобы не смущаться особо, старался на меня не смотреть. Мало ли. Может, я только что из колонии вернулся. Съел шашлычок из курочки, маринованной в медовом соусе. Полирнул кукурузкой на гриле. Потом эскимошечкой (в белом шоколаде с цитрусовой глазурью). И ещё побежал, воровато оглядываясь, за фисташковым эклером.
- Никакое это не обжорство, - разрумянившись, как барчонок, то и дело повторял я, хотя рядом и людей-то не было. - Это дегустация.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Часа через полтора начал, наконец, наедаться. Но всё же заказал ещё жареную дыню в беконе. На всякий случай. Испанская невидаль лично у меня вызвала жалость, но я её тщательно скрыл. И только шепнул Михаилу:
- На кабачки похоже.
Тот, как заправский гурман, вгляделся в вечерний горизонт, как будто измазанный вишнёвым джемом, и, даже не посмотрев в мою сторону, изрёк:
- Вообще-то дыню подают с хамоном. Мы с женой много раз пробовали.
Ишь, думаю. А ведь родился в Тульской области - в Ясногорске. Там хамона даже по телевизору не видели.
- В беконе тоже ничего, - с независимым видом ответил я.
Захотелось пить. Взял арбузно-огуречный напиток. Пригубил - и, скривившись, отставил в сторону. Как будто в тёплый рассол (повторяю, в тёплый) кто-то случайно уронил два куска арбуза, а потом - на следующий день - попросил за стакан этой дряни 200 рублей.
А потому что нечего было выёживаться.
Взял обыкновенный холодный квас. Тот постепенно меня успокоил.
Если вы оказались на ярмарочной площадке «Лето в городе», то - внимание! - вкусить получится не больше пяти-десяти процентов от имеющихся яств. Я, конечно, исключение. И на Площади Революции попробовал все пятнадцать. Но повторять такое крайне не рекомендуется. Опасно.
Лучше составить для себя условный гастрономический план. Сегодня, например, сделать упор на морепродукты. Завтра отведать борща и винегрета из одуванчиков. Потом пройтись по японской кухне. Затем по мороженому (правда, его, если верить организаторам, представлено аж 200 видов, есть даже «жареное» - только для приготовления такого продукта используется не раскалённая сквородка, а специальная замороженная поверхность).
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Интересно, что ко мне, объевшемуся, торговцы довольно быстро потеряли интерес. Я исчерпал все ресурсы. И по-детски, почти беспомощно смотрел на Мишу. Начал было снимать салфетку с шеи, бросил. Потом сниму.
Сейчас бы, думаю, каких-нибудь плясунов сюда. Чтобы всё внимание публики было в их сторону, а не в мою. Да где ж их взять.
Ярмарка «Лето в городе» работает с четверга по воскресенье до 29 августа с 10.00 до 21.00.
Адреса площадок:
- Площадь Революции;
- Тверская площадь;
- Коптевский бульвар (Парк Бригантина);
- Химки (пересечение ул. Соколово-Мещерской и ул. Юровская);
- Красногорск (ул. Митинская, 31);
- ул. Матвеевская, вл. 2;
- ул. Профсоюзная, вл. 41;
- ул. Теплый стан, вл.1б;
- Бульвар Дмитрия Донского, вл.11;
- Ореховый бульвар, вл. 24;
- ул. Ключевая, вл. 22 (ст. м. «Алма-Атинская»);
- ул. Перерва, вл. 52;
- Волгоградский пр., вл. 119А (Площадь Славы);
- ул. Святоозерская, вл. 1;
- ул. Вешняковская, вл.16;
- ул. Городецкая, вл.1;
- сквер у Гольяновского пруда.
Цены:
- шашлычок из курочки, маринованной в медовом соусе, 100 гр - 150 руб;
- свиной шашлык, 100 гр - 250 руб;
- сочная сёмга на гриле с апельсиновым джемом, 100 гр - 350 руб;
- сырные палочки с малиновым джемом, 6 шт - 300 руб;
- стейк с сезонными овощами (мраморная говядина, 300 гр) - 370 руб;
- чуду с мясом (дагестанская лепёшка, похожая на чебурек) - 200 руб;
- коктейль из груши с базиликом, 300 мл - 200 руб;
- квас, 300 мл - 200 руб.