Большая куча искусства на набережной: В Москве поставили 12-метровую скульптуру, на которую не всем приятно смотреть

Автор инсталляции швейцарец Урс Фишер назвал нечто «Большая глина №4» Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Куча мусора обнесена веревочкой, и подпись: «Куча мусора». Ну, иду дальше, смотрю — туалет. Ровно такая же веревочка и подпись: «Туалет не работает». Я стал думать, это туалет не работает, или это произведение искусства под названием «Туалет не работает»? — рассуждал герой фильма «О чем говорят мужчины» об очевидных названиях современных арт-объектов в музее Гуггенхайма.

Пусти Лешу Бараца на Болотную набережную, герой бы мигом определил название новой инсталляции. С ним бы согласилась добрая половина прохожих.

В выходные к ГЭС-2, которая готовится заработать как центр современного искусства, привезли 12-метровое нечто. Автор инсталляции швейцарец Урс Фишер назвал нечто «Большая глина №4». У монумента есть красивая история и не менее поэтичное объяснение смысла.

Громадину устанавливают у ГЭС-2, которая готовится заработать как центр современного искусства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Восемь лет назад творец работал с глиной. Мял и складывал куски друг на дружку. А потом художника взглянул на безобразие и возликовал. Произведение уже родилось. Пять кусков глины не что иное, как символ созидания и преображения материи в руках человека.

Фишеру идея и ее воплощение показались гениальными. Он решил, что увеличить комки в 50 раз и отлить их из алюминия, будет отличным решением.

«Большая глина №4» ранее успела отметиться в США и Италии. Впервые ее экспонировали на Манхеттене — район Нью-Йорка — в 2015 году среди модернистских небоскребов. Американцы тоже были не в восторге. Даже профессионалов в мире искусства монумент озадачил.

— Самое дорогое говно в художественном казино, — назвал работу критик Джереми Сиглер.

Казино в его понимании - рынок современного искусства, на котором азартные игроки скупают наиболее эпатажные проекты. При этом Сиглер сравнил «Большую глину №4» с «фекальными» работами, созданными до Фишера, и заключил, что те были остроумнее.

Громадину устанавливают у ГЭС-2, которая готовится заработать как центр современного искусства Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Я могу взять любую неубедительную вещь, сделать ее сверхбольшой, пропустить через алхимическую машину мира искусства, пока она не вернется в виде ошеломляющего набора цифр на мой счет в швейцарском банке, — попытался представить мотивацию художника критик.

Через два года кучу Фишера навалили во Флоренции среди памятников эпохи Возрождения. Флорентийцы тоже не поняли высокопарный месседж скульптуры и возопили:

— Escremento!

Фишер парировал:

— Искусство — это то, что вы из него делаете. Если вы видите цветок, это цветок. Если вы видите кусок дерьма, это кусок дерьма, — цитировал художника международный журнал искусств Apollo.

В общем, сами вы дураки, а я художник. На деле это часть провокационной игры, без которой немыслимо современное искусство. Самоценен не гигантский крендель, а все что происходит вокруг него. Одни платят деньги за экспонирование, другие фыркают, третьи ищут сакральный смысл. В дамках все равно швейцарский Микеланджело.

Скульптура на Болотной набережной навсегда не останется. Конкретных сроков, как долго москвичи и гости столицы смогут прикасаться и лицезреть современное искусство, организаторы музея не назвали.

Первые зрители нового экспоната Фото: Михаил ФРОЛОВ

Комментарий эксперта

Куратор выставок, автор книги «Я тоже так могу! Почему современное искусство все-таки искусство» Франческо Бонами:

— Облако уродливо? Если облако уродливо, то «Большая глина № 4» Урса Фишера уродлива. Но если вы думаете, что облака красивы, вам также в конечном итоге понравится «Большая глина».

Художник хочет воспеть силу природы и таинство созидания. Инстинктивное стремление любого ребенка создать что-нибудь, если ему дать кусок пластилина или цветной карандаш. «Большая глина» — это простой жест. Вы можете смеяться над ним, вы можете трепетать, игнорировать его форму или укрываться от солнца в ее тени. Или сказать другу: «Давайте встретимся под большой какашкой». Но вы не можете обижаться на скульптуру, потому что она прославляет желание людей и художников сделать что-то из ничего.

«Большая глина» — это просто, а простота — то, что ищет любой из нас в очень сложной жизни. Композиция говорит: «Если хочешь смеяться надо мной, будь счастлив, я символизирую всех нас. Я большой, но хороший. Добрый веселый великан, от которого даже ласка может показаться угрожающей, но это не так.

КСТАТИ

Какие неоднозначные арт-объекты еще есть в Москве

Памятник ерунде. Это его неофициальное название. Потому что настоящее наименование монумента, как и его автор доподлинно неизвестны. «КП» искала скульптора, но все открещиваются. Ерунда стоит во дворе 2-й Новоподмосковный пер., 3 неподалеку от м. «Войковская».

Рыболовные снасти. Так их задумывал автор Николай Полисский в парке «Чермянка» в Отрадном.. Но все увидели в скульптуре какашки на палочках.

Лента Мебиуса. Витиеватый символ бесконечности обзывают паразитом и ленточным червем. Но вообще-то он символизирует многогранность жизни. Автор скульптуры Андрей Налич. Искать неподалеку от м. «Фрунзенская» у кинотеатра «Горизонт».

Лыко в строку

«Зато хоть Пётр Первый не видит конкурента»

Павел КЛОКОВ

Наш поэтический корреспондент тоже вдохновился современным искусством.

Пока мы мух ловили и дома дули в чашку,

В Москве установили гигантскую какашку.

Её в крутом местечке - почти вплотную к храму -

Поставили у речки, дополнив панораму.

Не сказка, не былина, не чьё-нибудь безумство.

Сказали:

- Это глина! Высокое искусство.

Метафора, эпитет. Начало всех деталей...

А тот, кто в этом видит подобие фекалий,

К тому же шлёт упрёки и фотки как улики,

Тупица недалёкий, неразвитый и дикий.

Поэтому, дурашки, не надо сеять слухи.

Ну были бы какашки, тогда бы были мухи.

...Мужик, унявший нервы, сказал у постамента:

- Зато хоть Пётр Первый не видит конкурента.

СЛОВО ОРГАНИЗАТОРАМ

Коммерческие данные по скульптуре устроители выставки отказались озвучить корреспонденту kp.ru. Однако проект ГЭС-2 курирует фонд V-A-С нефтегазового миллиардера Леонида Михельсона. Фонд частный, так что бюджетные деньги на то, чтобы привезти современное искусство, не тратили.

А вы что думаете про новую скульптуру? Где место такому искусству?

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