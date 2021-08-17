Москвичи собрали около 500 тысяч тонн вторсырья для переработки

Столичные власти подвели первые итоги программы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие москвичи уже привыкли к раздельному сбору мусора. Напомним, контейнеры для сортировки поставили около жилых домов по всей Москве в январе 2020 года. Теперь в синий бак кидаем бумагу, стекло и все годное для переработки. В серый - грязный и бесполезный хлам.

Столичные власти подвели первые итоги программы в 2021-м.

«За шесть месяцев этого года при сортировке было выделено и направлено на переработку 482 тысячи тонн вторсырья, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Это на 17 процентов больше, чем за то же полугодие в 2020-м. За прошлый год было выделено более 855 тысяч тонн вторсырья. В этом году планируем увеличить эту цифру до миллиона тонн».

По его словам, такие результаты показывают, что москвичи готовы и дальше заниматься сортировкой бытовых отходов.

С 1 января 2022 года в столице появится региональный оператор программы.

«По итогам конкурса им стал ГУП «Экотехпром», который более 20 лет оказывает эти услуги, - отметил Петр Бирюков. - Срок его полномочий как регоператора составит восемь лет. Москва станет единой зоной деятельности компании. Во всех округах столицы будет действовать единый тариф на вывоз отходов с унифицированной системой платежей».

ЦИФРЫ

С 1 января 2020 года во дворах и около социальных учреждений Москвы обустроили более 22 тысяч контейнерных площадок.

На них поставили свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.

Сбором и вывозом отходов занимаются около 1 тысячи мусоровозов.