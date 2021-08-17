Спрятал 12 млн рублей под одеждой: Кассир банка вынес из отделения в Москве крупную сумму

14 августа молодой человек стянул с транспортной ленты два сейф-пакета

26-летний Виктор Гадиев из Москвы решил начать карьеру банковского служащего. Устроился кассиром в «Сбербанк». Честно принимал платежи от населения и выдавал банкноты. Но в один день решил разбогатеть.

14 августа молодой человек стянул с транспортной ленты два сейф-пакета — это непрозрачные упаковки, такие используют курьерские фирмы. Коллега Виктора приняла от инкасcаторов два пакета денег и отправила их на хранение. Но до пункта назначения пакеты не доехали. Камеры засняли, как кассир схватил их и поспешил скрыться в туалете.

Был конец рабочего дня, поэтому Виктор вышел из клозета и направился к выходу.

— Вечером в банке был учет. Служба безопасности недосчиталась двух сейф-пакетов. В них находились 12 миллионов рублей. На камерах видно, как кассир отделения забирает их с транспортной ленты. В туалете за унитазом нашли разорванные пустые пакеты. Очевидно, похититель рассовал купюры по карманам и спрятал под одеждой, — сообщил kp.ru источник правоохранительных органах.

К слову, 12 миллионов рублей спрятать не так уж сложно. Это всего 24 пачки с пятитысячными купюрами — около двух килограммов.

На следующий день кассира задержали на Вокзальной площади у аэропорта «Внуково». Очевидно, он хотел купить билет и скрыться с богатством.

— Свою вину он признал, в содеянном раскаялся, — добавил собеседник kp.ru.

Возбуждено уголовно дело за присвоение в особо крупном размере. По статье грозит до десяти лет колонии. Но учитывая признание вины, суд не сможет назначить выше 2/3 от максимального срока.