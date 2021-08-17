Москвичей развеселил баран, бегущий по МКАД с соблюдением правил

Чем закончилась история с бараном, соцсети умалчивают

Это видео залили в соцсети 16 августа. Очевидец снял из салона авто барана, который бежал по крайней левом ряду МКАД. Комментаторы обратили внимание, что животное соблюдается правило: идет строго по своей полосе, никого не подрезает.

— Чей-то шашлык сбежал! Поумнее некоторых водителей будет!

— Хорошо идет, правда, штраф он все же получил бы. Ведь минимально разрешенная скорость по МКАД 40 км/час. Так что такому транспортному средству движение по магистрали запрещено, — шутили пользователи.

При увеличении ролика видно, что на задних копытах ягненка болтается обрывок веревки. Эта деталь заставила аудиторию переосмыслить ситуацию и взглянуть на нее трагически:

— Так ноги связывают, когда покупают и на убой везут. Наверное, он сбежал от людей, которые хотели его съесть. Бедняжка!

Чем закончилась история с бараном, соцсети умалчивают. Водители просто не могут долго ехать и снимать животное, иначе сами рискуют нарваться на штраф за недостаточную скорость движения по МКАД. Можно предположить, что в один момент баран смог перестроиться через пять полос вправо и через обочину уйти в лес.