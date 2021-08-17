Нижегородский район: комфорт для жизни и учебы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям новых кварталов не придётся тратить время и нервы в поисках школы или садика для своих детей. Не надо будет возить их в другие районы города на спортивные секции. Всё это будет рядом, в шаговой доступности. Убедиться в этом можно, посмотрев на утверждённые проекты планировки территорий.

В качестве примера можно рассмотреть Нижегородский район, где до 2024 года в новостройки будут переселены 4,3 тысячи жителей хрущёвок. Для строительства нового жилья здесь подобрано семь стартовых площадок, на которых будут располагаться не только дома, но и объекты социальной инфраструктуры.

"Запланировано строительство школы на 600 учащихся, образовательного комплекса на 675 мест, в его составе школа и детский сад на 550 и 125 мест соответственно, а также детского сада на 275 мест с бассейном. В дополнение к ним возведут здание поликлиники и культурно-досугового центра с административными помещениями", — рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Учитывая невысокую плотность заселения Нижегородского района этого будет достаточно, чтобы «закрыть» потребность местных жителей в образовательных учреждениях. Сейчас здесь работают восемь детских садов, в том числе частный садик «Эрудит», и восемь общеобразовательных школ. В их числе частные школы «Новое образование» и «Татьянинская школа».

Отдельно стоит отметить знаменитую государственную школу № 1222 имени маршала Советского Союза Баграмяна, много лет подряд попадающую в топ-500 лучших школ России. Это многопрофильное и многоуровневое образовательное учреждение представляет собой учебный комплекс с дошкольным отделением и классами начальной школы. На 2 и 3 ступенях реализуются программы углубленного изучения немецкого языка, а на 3 ступени — программы гуманитарного профиля. Школа работает по индивидуальному плану: преподавание немецкого языка ведётся со 2-го класса, с 5-го класса вводится нетрадиционный курс «Деловой немецкий», с 10-го класса — «Немецкая литература», «Страноведение Германии» (на немецком языке).

Кроме этого в Нижегородском районе расположен техникум сервиса и туризма, колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга, известный колледж связи имени Вострухина, колледж инновационных технологий и сервиса «Галактика», Московский педагогический государственный университет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Найти подходящий кружок или секцию для внешкольных занятий тоже не составит труда. В центре района расположен Дворец творчества детей и молодёжи имени Гайдара. На периферии района можно найти массу частных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования.

Спортивный кластер Нижегородского района представлен разного рода фитнес-клубами, секциями и воркаут-зонами. В центре района построен физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами, крытым катком, залами для занятия хореографией, самбо и дзюдо. Для жителей микрорайона Карачарово-Фрезер построен каток с искусственным льдом. Он позволяет кататься на коньках с ноября по март.

Ещё один уникальный спортивный объект появится на границе Таганского и Нижегородского районов. Речь о физкультурно-оздоровительном центре N’ice Sport площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. По проекту в нём будут размещены две ледовые арены, залы для тренировок по сквошу, минифутболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта.

Там же, в западной части Нижегородского района девелопером COLDY будет создан общественный спортивный парк N’ice Park площадью 6,3 тысячи квадратных метров. Эта свободная для посещения зона будет оснащена всем необходимым для проведения функциональных тренировок, занятий бегом, футболом, стритболом, воркаутом и другими популярными видами спорта.

Отдельное внимание в последние годы уделяется озеленению района. В 2016 году был обновлён Народный парк на Перовском шоссе. Сделать полноценную зону отдыха там, где прежде только росли деревья и были протоптаны «народные» тропы, городские власти попросили сами жители района. В новом парке появились места для спокойного отдыха, спортивная зона, две детские площадки (для малышей 0-3 лет и ребят 3-7 лет), площадка для массовых мероприятий и открытая сцена, велодорожка, площадка для выгула собак. Также в парке возвели искусственную горку для любителей езды по пересеченной местности: зимой она превращается в склон для катания на санках и снегоходах. Отличительная особенность Народного парка – «Сад добрых имен», где любой житель Нижегородского может высадить дерево и внести свой вклад в озеленение района. Аналогичный «народный парк» был благоустроен на улице Нижегородской.

В рамках реализации программы реновации в районе скоро появится ещё один большой ландшафтный парк с собственным водоёмом, местами для отдыха, игр и занятий спортом. Предполагается, что он расположится в центральной части района рядом с жилыми домами. Так что у жителей бурно развивающейся Нижегородки будет всё необходимое для комфортной жизни.