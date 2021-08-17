Дело сестер Хачатурян могут закрыть: «Комсомолка» изучила новую психолого-психиатрическую экспертизу девушек

Три года тянется следствие по громкому делу сестер Хачатурян. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Рекордные три года тянется следствие по громкому делу сестер Хачатурян. В криминальные сводки три сестры попали летом 2018. Поздно вечером 27 июля тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было найдено на лестничной площадке в многоэтажке на Алтуфьевском шоссе. Криминалисты насчитали более 30 ножевых ранений. Спустя сутки по подозрению в убийстве задержаны три дочери Хачатуряна: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария (возраст на тот момент). Свою вину девушки признали и спустя несколько дней им предъявили обвинение по тяжкой статье 105 УК РФ «Умышленное убийство группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, дочери с ножом и молотком напали на спящего отца. В тот день Михаил вернулся в свою московскую квартиру после лечения в психоневрологическом центре. По словам сестер, отец жестоко наказал их за бардак в комнатах. Всем по очереди он распылил в лицо перцовый баллончик. Старшая из сестер Крестина, страдающая астмой, потеряла сознание. И тогда все втроем они задумали план мести. Напали на спящего в кресле отца. Тот сопротивлялся и даже сумел выйти на лестничную площадку. Именно там смертельный удар ножом в сердце отцу нанесла Ангелина. Сестры сами позвонили в полицию и скорую. Скрываться они не пытались.

Одна из сестер Хачатурян Ангелина, обвиняемая в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ: ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО ПО СГОВОРУ

Поначалу история выглядела однозначно: жестокие дочки до смерти забили родного отца. По версии родни с отцовской стороны, действовали сестры из корыстного мотива, якобы хотели заполучить трехкомнатную московскую квартиру.

Но, когда у девушек появились адвокаты, все повернулось против самого Михаила Хачатуряна. Из многочисленный переписок его дочерей, обнародованных домашних видео и показаний близких друзей семьи выходило, что убитый – страшный человек, тиран со всем из этого вытекающим, да еще и сексуальный извращенец. Помимо систематических избиений, он стрелял в одну из дочерей, каждой не раз угрожал убийством, а еще заставлял дочерей вступать с ним в оральные сексуальные акты. При этом с родной матерью и старшим братом, которых Михаил Хачатурян выгнал из квартиры, сестрам было категорически запрещено общаться. То есть заступиться за них было некому.

РЕЗУЛЬТАТ СЛЕДСТВИЯ: ИЗ ОБВИНЯЕМЫХ В ПОТЕРПЕВШИЕ

Факт за фактом раскрывались жуткие семейные тайны. А само дело после проведения экспертиз, которые подтвердили многолетнее психологическое, физическое и сексуальное насилие отца над дочками, получило совершенно иной поворот. Бедных сестер начали жалеть, они стали кем-то вроде символов жертв домашнего насилия. У них даже появился собственный фан-клуб, горстка молодых девчонок, требующих снять с сестер все обвинения.

Вслед за общественностью смягчился и суд. Первой из СИЗО, куда сразу после убийства отправили девушек, в сентябре 2018 выпустили Марию. Она по результатам экспертизы была признана невменяемой. Следствие в отношении нее позже выделили в отдельное производство. Крестина и Ангелина экспертизами признаны вменяемыми, но у обеих нашли синдром жестокого обращения и посттравматическое стрессовое расстройство. В октябре 2018-го их также выпустили из СИЗО. Всем троим смягчили меру пресечения до запрета определенных действий.

Им запретили выходить из дома в вечернее время. Но месяц назад и от этого ограничение суд отказался. Сейчас сестрам запрещено только общаться друг с другом (они живут на разных съемных квартирах) и давать интервью журналистам. Они совершенно свободно могут гулять, учиться и даже путешествовать в пределах Московской области. При этом они остаются обвиняемыми по одной из самых тяжкий уголовных статей.

Крестина Хачатурян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПОЧЕМУ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ СУД

В суд дело сестер направлено ровно год назад, в августе 2020-го года. Слушаться должно было присяжными, но ни одно заседание так и не состоялось. Сначала их переносили из-за коронавируса, которым по очереди переболели все: от самих сестер, до потерпевших (родственники погибшего Михаила Хачатуряна) и адвокатов. А потом дело и вовсе вернули на доследование.

В марте прошлого года суд возбудил сразу три уголовных дела против убитого Михаила Хачатуряна: «Насильственные действия сексуального характера», «Истязания» и «Понуждение к действиям сексуального характера». Потерпевшие в этом деле – три сестры Хачатурян. Гособвинение в итоге пришло к выводу, что сначала необходимо расследовать преступления отца в отношении дочерей и только после этого судить последних. По срокам пока ясности нет: следствие продолжается.

Но как суд над отцом может повлиять на судьбу дочерей и могу ли закрыть дело сестер Хачатурян?

- Закрыть дело и признать за сестрами необходимую оборону могли как на стадии предварительного следствия, так и в суде. Сделать это гособвинение может и в будущем. Мы с коллегами с первых дней настаиваем именно на том, что девушки защищали собственные жизни, другого выхода у них просто не было. Но следствие не видит улики, не слышит наши доводы и аргументы, игнорирует показания свидетелей. Я не исключаю, что они прозреют завтра или послезавтра и что ситуация наконец-то изменится, и с сестер снимут все обвинения, - прокомментировал Алексей Липцер, адвокат Крестины Хачатурян.

Улик, подтверждающих истязания отца, в деле достаточно. Однако сам способ убийства для самообороны классическим не назовешь. Сестры ведь напали на беззащитного в ту минуту спящего отца.

- Не важно, что он в этот момент делал: спал, ел, играл в домино. Тут речь идет именно о самообороне в условиях длящегося преступления, а именно - истязания. Верховный суд четко прописывает такие обстоятельства и безусловно сестры действовали, защищаясь от отца-тирана. Они чётко понимали, что эти преступления не закончатся в будущем и другого способа их прекратить, кроме самообороны, не видели. Мы сейчас готовим новое ходатайство о прекращении уголовного дела, - сообщи «КП» Алексей Парщин, адвокат Ангелины Хачатурян.

На этот раз есть все шансы на положительное для сестер решение. На днях по делу против Михаила Хачатуряна девушки прошли новую психолого-психиатрическую экспертизу.

- В этой экспертизе нет каких-то сенсаций, но в ней четко прописаны все обстоятельства, которые в итоге привели сестер к необходимой самообороне (см. «Конкретно»), - объяснил Алексей Липцер.

Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Конкретно

Что выяснили эксперты

«Комсомолке» удалось заглянуть в документ и вот тезисно основные выводы экспертов:

- Михаил Хачатурян сексуально насиловал дочерей.

- Истязания были систематическими и заменяли в семье воспитание.

- С 2014 по 2018 год сестры страдали синдромом жестокого обращения из-за действий отца.

- Из-за систематических истязаний все три сестры не могли сопротивляться отцу. Их воля была подавлена.

- Сестры были уверены в безнаказанности отца, они не чувствовали поддержки со стороны родных, друзей и правоохранительных органов.

- Они считали жизнь с отцом безвыходной ситуацией, реально воспринимали его угрозы убийством. Каждая из сестер боялась за себя и друг за друга.

- Хачатурян страдал склонностью к агрессии и имел «особенные сексуальные предпочтения, направленные на собственных дочерей».

Выводы: у сестер наблюдалось посттравматическое стрессовое расстройство и синдром жестокого обращения - результат многолетних издевательств и сексуального насилия со стороны отца. Установлено, что здоровью всех трех сестер был нанесен тяжкий вред.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Избил меня — и пошли венчаться»

Этим летом суд разрешил сестрам общаться с мамой Аурикой Дундук. Она является ключевым свидетелем по двум уголовным делам, но, несмотря на это, суд снял ограничения на встречи с дочками. Как и сестры, она боялась Михаила Хачатуряна.

По свидетельствам Дундук, она познакомилась с будущим мужем в 1996 году, спустя три года после переезда в Москву. Она утверждает, что Хачатурян начал избивать её, когда ей было 19 лет и она была беременна первым ребёнком — сыном Сергеем.

- Венчались со слезами на глазах. Избил меня — и пошли венчаться. И это не прекращалось все 20 лет. При его родственниках, при незнакомых мог наорать матом, избить в кровь, а потом сказать как ни в чём не бывало: «Аурика, сделай мне чаю», - рассказывала Аурика про отца четверых детей.

По словам Дундук, Хачатурян издевался над сыном и избивал его в воспитательных целях, а после 8-го класса выгнал из дома.

В 2014-м, угрожая оружием, Хачатурян выгнал и Дундук, причем запрет на общение с дочками касался не только Аурики, но и всех ее родственников.