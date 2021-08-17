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Общество17 августа 2021 15:54

В Москве представили карту метро 2027 года

На ней уже нет станции «Улица 800-летия Москвы», но появилась «Яхромская»
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Развитие транспортной сети столицы можно рассмотреть на новой карте метро 2027 года

Развитие транспортной сети столицы можно рассмотреть на новой карте метро 2027 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московское метро значительно увеличится за шесть лет. Развитие транспортной сети столицы можно рассмотреть на новой карте метро 2027 года. Ее представил Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

От «Яхромской» до «Физтеха»

На Люблинско-Дмитровской линии вместо предыдущего названия станции «Улица 800-летия Москвы» появилось новое – «Яхромская». Такое решение приняли в мэрии города совсем недавно - 20 июля.

- Утверждено наименование «Яхромская» по расположенной неподалеку Яхромской улице, названной в честь подмосковного города Яхрома, - объяснили в мэрии Москвы.

«Яхромская» войдет в строящийся участок от станции метро «Селигерская». На Люблинско-Дмитровской линии к 2023 году построят три станции: «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех».

На карте появилась станция «Суворовская», а это означает, что власти Москвы решили вернуться к строительству замороженного ранее проекта (из-за сложности и дороговизны). Станция будет располагаться на Кольцевой линии, она станет пересадочной на Люблинско-Дмитровскую линию. Стройка может занять около пяти лет.

В Москве представили карту метро 2027 года

В Москве представили карту метро 2027 года

Большое кольцо и до Внуково

Пассажиры смогут пользоваться Большой кольцевой линией (БКЛ) – на новой карте уже обозначены все станции, а их 31. Сейчас строительные работы продолжаются, окончательно замкнуть кольцо планируют в 2022 году.

Продолжаются работы и на других линиях: на Калининско-Солнцевской — до «Внукова», строится Троицкая линия метро, разрабатываются проекты Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток.

На новой карте уже появились утвержденные названия девяти будущих станций Троицкой линии столичного метро, которая пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) «Крымская» до города Троицка:

- «Вавиловская»,

- «Академическая»,

- «Крымская»,

- «Тютчевская»,

- «Бачуринская»,

- «Коммунарка»,

- «Десна»,

- «Ракитки»,

- «Сосенки».

Троицкую линию метро будут запускать в два этапа: от «Новаторской» до «Мамырей» в 2024 году, а от «Коммунарки» до «Троицка» - в планах до 2026 года.

- Мы готовы выполнить задачу по удвоению метро, поставленную мэром. К строительству двух новых радиусов - Бирюлевской и Рублево-Архангельской линии - планируем приступить уже в этом году. В перспективе рассматриваем их соединение, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Если не переименуют, то на карте московского метро в скором времени могут появиться станции с красивыми названиями «Живописная» и «Липовая роща» - на Рублево-Архангельской линии, а также «Остров мечты», «Батюнино» и «Москворечье» - на Бирюлевской линии.

МЦД-3 и МЦД-4

На перспективной карте появилась МЦД-3 — третья линия Московских центральных диаметров. Маршрут свяжет Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское. Пользоваться линией пассажиры смогут уже в 2023 году. К тому моменту высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург интегрируют с МЦД-3, чтобы сократить время поездок внутри Москвы.

Почти одновременно запустят и МЦД-4. Уже к 2023 году москвичи смогут пользоваться четвертой линией. А пока работы по созданию качественной инфраструктуры продолжаются - в текущем году для пассажиров станут доступны шесть новых остановочных пунктов (вокзалов): Кокошкино, Апрелевка, Толстопальцево, Матвеевская, Аминьевская и Минская.

Однако есть на представленной карте и примечание, что «сроки реализации и маршруты МЦД-3 и МЦД-4 могут быть изменены». Не исключено, что еще и может появиться диаметр МЦД-5, который пока не обозначен на карте метро 2027 года.

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