Новые автодороги появятся в столичной промзоне Руднево

Бывшие промзоны в разных округах Москвы превращаются в современные комфортные кварталы. В них строится жилье, офисы, торговые центры, парки и прогулочные набережные. В ближайшие годы полностью изменится промзона «Руднево» на востоке города, в пяти километрах от МКАДа. На площади около 165 гектаров появится огромный индустриальный парк и новые дороги.

«Мы определили генерального подрядчика на строительство сети автодорог в промзоне Руднево, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В ближайшее время будет подписан контракт, и мы приступаем к строительству. Работы планируем выполнить в течение одного года».

По проекту в районе электродепо «Руднево» и завода № 4 ГУП «Экотехпром» проложат почти 5,5 километра дорог, в том числе 6 проектируемых проездов, подпорные стены, 2 шумозащитных экрана, очистные сооружения, отстойно-разворотную площадку и здание конечной станции общественного транспорта.

Кроме того, создадут автоматизированную систему управления дорожным движением. Для этого поставят детекторы транспорта, поворотные видеокамеры и комплексы фотовидеофиксации нарушений.

Вокруг дорог проведут благоустройство и позаботятся об удобстве для инвалидов. Здесь высадят более 1,6 тысячи деревьев и 16 тысяч кустарников, разобьют газон. Около наземных переходов уложат пониженные бортовые камни и нанесут тактильные указатели. Кроме того, появятся шумозащитные экраны.

«Работы проводятся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для выполнения на этой территории масштабного инвестиционного проекта по строительству производственных сооружений», - добавил Рафик Загрутдинов.

КСТАТИ

Промзона «Руднево» после масштабной реконструкции станет площадкой для предприятий строительной, авиационной, полиграфической и электронной промышленности. Среди них - технопарки, инновационные центры, технополисы и бизнес-инкубаторы.

Кроме этого, столичные власти выделили здесь участки под строительство третьего и четвёртого пусковых комплексов электроподстанции «Каскадная».