Новые школы и детсады Москвы: Корпуса-гиганты, стены-трансформеры и бассейны

Многие дети 1 сентября пойдут первый раз в первый класс. А некоторые впервые переступят порог новой, только построенной школы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До начала учебного года остаются считанные дни. Многие дети 1 сентября пойдут первый раз в первый класс. А некоторые впервые переступят порог новой, только построенной школы.

«Как ранее отмечал мэр столицы Сергей Собянин, строительство учебных заведений – одна из важнейших социальных программ, - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - С каждым годом оно становится масштабнее, сооружения получают большую площадь и количество мест. Это связано с возрастающим числом москвичей, желающих отдать детей в садик или школу. Чтобы не было недостатка в пространстве, здания становятся вместительнее. В новых учебных заведениях повышается удобство аудиторий, классов, актовых залов».

В Депстрое столицы рассказали, как будут выглядеть будущие школы и детсады.

УРОКИ ПРОВЕДУТ В УНИВЕРСАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Для учеников в столице строят не просто школы, а здания-гиганты. Одним из таких станет учебное заведение на 1150 мест на юго-востоке Москвы в районе Лефортово. Его общая площадь - порядка 16 тысяч квадратных метров. Сейчас проводятся проектно-изыскательские работы.

В здании разместятся универсальные классы, группа свободного творчества, спортивный и актовый залы, конференц-зал, медицинский и пищевой блоки, специализированные классы, кабинет робототехники и другие помещения.

Школу полностью оснастят для обучения детей с ограниченными возможностями. Связь Между этажами будет организована с помощью лифтов, также установят пандусы и тактильные указатели.

Где находится: ул. Золоторожский Вал, вл. 11.

Строительство завершится: в 2024 году.

Фото: stroi.mos.ru

«УМНЫЙ» ПОЛИГОН ДЛЯ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

Одной из самых вместительных в городе стала еще одна школа-гигант на 1900 мест. Ее построили на севере столицы.

«Эта школа – проект образовательного учреждения нового типа, - сообщил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов. - Он опережает существующие стандартные проектные решения своей функциональной, объемно-планировочной, архитектурной концепцией, техническим оснащением, способствует появлению, развитию и реализации новых функциональных требований к образовательному процессу, является перспективным проектом школьных зданий и не только учитывает новые образовательные стандарты, но и развивает их».

Внутри здания можно буквально двигать стены. Залы для музыкальных и физкультурных занятий по 100 квадратных метров каждый сделали с раздвижной трансформируемой перегородкой. Благодаря такой конструкции при необходимости их можно превратить в единое пространство в 200 квадратных метров и высотой в 6 метров. На площадке можно проводить спортивные соревнования и праздники.

Фото: archsovet.msk.ru

По экспериментальной технологии спроектировали и кабинет иностранного языка. Его можно разделить на два помещения. Сам кабинет могут также разместить в составе блока «Группы центра информации» смежно с библиотекой с зоной читательских мест и учительским сектором.

Универсальные кабинеты благодаря экспериментально-планировочным решениям тоже при желании объединяются. Например, из двух комнат получается одна большая для основной и старшей школы. Это пространство можно использовать в качестве аудиторий для дополнительного образования.

Фото: archsovet.msk.ru

Для детей придумали много интересного. Каждый найдет занятие на любой вкус - научно-техническая лаборатория, IT-полигон, фото-киностудия, комбинированная мастерская по обработке металла и дерева, научный театр, библиотека с зоной читательских мест и медиатекой, зона технического творчества и студия изобразительного искусства. Для дополнительного образования учеников в здании обустроили конференц-зал с форумом.

Где находится: район Левобережный, Валдайский проезд, дом 14/1

Когда откроют: в 2021 году.

Фото: archsovet.msk.ru

ВСЕ ДЛЯ УЧЕБЫ И ОТДЫХА

В скором времени школа-гигант на 1200 мест появится и в Новой Москве. В классы придут дети новоселов из соседнего жилого комплекса, а также из ближайших деревень и поселков. Шестиэтажное здание оснастят всем необходимым для учебы и отдыха как учеников, так и педагогов. В центральной части сделают вход, разделенный на три зоны – для начальной, средней и старшей школы. Рядом - места ожидания для родителей, со стойками для зарядки гаджетов. Здесь также построят лестнично-лифтовые узлы, каждый из которых включает лифт и открытую лестницу, связывающую все этажи. На первом этаже - гардеробы, обеденный зал на 600 мест (250 мест для младшей школы и 350 мест для средней и старшей школы), кухонный блок с полным циклом готовки питания. На втором этаже - двусветный актовый зал на 720 зрителей с отдельными местами для инвалидов-колясочников, с выдвижными трибунами, с эстрадой и подсобками.

В отдельном корпусе будут учиться первоклассники - со своей зоной кабинетов, игровой и спальными местами, а также дети из 2 - 4 классов. Для школьников постарше откроют лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, кабинеты иностранного языка, универсальные классы с возможностью проведения занятий для групп продленного дня, санузлы.

Школа сможет похвастать своим IT-полигоном с трансформируемыми перегородками. Благодаря этому можно разделить пространство на зоны программирования, разработки устройств, обработки материалов, испытаний и моделирования. Здание буквально напичкано самыми навороченными фишками для учебы - лекционная аудитория, мастерская акварельной живописи и рисунка с кладовой, специализированный кабинет естествознания с лаборантскими, двусветный универсальный трансформируемый спортзал, многофункциональный информационный библиотечный центр, инженерный лабораторно-исследовательский с комплекс, робо-класс и даже зимний сад.

А рядом для малышей построят детсад на 350 мест. В четырёхэтажном здании разместятся 14 групп, игровая комната, спортивный и музыкальный залы, творческая мастерская и бассейн.

Где находится: около жилого комплекса «Новые Ватутинки» в деревне Десна поселения Десеновское.

Когда построят: в 2022 году.

ПО ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ

Для современных детсадов и школ в столице разрабатывается специальный стандарт. За его основу взяли анализ и обобщение опыта проектирования, строительства и эксплуатации объектов образования. Основная цель стандарта - теоретическое и практическое содействие при проектировании образовательных комплексов. В нем собраны рекомендации для создания комфортной среды в школах, учебных корпусах и детских садах, а также для повышения эффективности обучения.

В новый стандарт включили комплекс основных подходов при проектировании объектов образования. Среди них - решения по благоустройству территорий, рекомендации по отделочным материалам и инженерному оборудованию, направленные, прежде всего, на энергоэффективность и оптимизацию затрат на содержание и эксплуатацию школьных зданий.

Особое внимание уделили типовым решениям интерьеров, отличающихся функциональностью, комфортом, технологичностью и безопасностью школьного пространства. При этом при строительстве образовательных учреждений, так же, как и других сооружений, сегодня внедряется система информационного моделирования зданий (BIM). Цифровизация позволяет использовать новую технологию в работе и новый подход в проектировании, а также перейти на новый уровень ведения проекта.

КСТАТИ

Вкалывают дроны и роботы

На пилотных проектах «Учебный корпус на 300 мест с дошкольным отделением на 125 мест, район Раменки, проспект Вернадского, вл. 12Б» и «ДОУ на 300 мест с бассейном, район Некрасовка, кв. 17» применяются новые технологии в цифровизации строительства. Например, роботизированное лазерное сканирование с помощью дронов (дронопорт) и роботизированная сканирующая установка. Все, что считает умная техника, загружается в цифровую информационную модель. Отклонения, если они есть, увидит сразу каждый участник строительства и проектирования. Это ускоряет процесс принятия оперативных решений.

ЦИФРЫ

В 2021 году в Москве введены в эксплуатацию:

- блок начальных классов (БНК) на 300 мест в районе Южное Бутово, с возможностью трансформации в дошкольное отделение на 300 мест;

- Школа на 1900 мест, район Левобережный, мкр. 1 Б, корп. 24;

- Учебный корпус на 350 мест, район Ховрино, ул. Петрозаводская, влд. 19А

- ожидается завершение строительства 12 зданий для системы образования на 4,1 тысячи мест:

- 2 детских сада в Некрасовке на 500 мест,

- 1 школы на 550 мест,

- 6 учебных корпусов и БНК на 2400 мест

- гимназии на 550 мест в районе Останкинский,

- ДОУ на 125 мест, район Ново-Переделкино, мкр. 14, корпус 18,

Встроенно-пристроенный ДОУ на 300 мест в районе Филевский парк, Береговой проезд, вл.2; вл.2, стр.18; вл.2, стр.19 - приступили к возведению 8 объектов образования - 5 детсадов, двух школ и учебного корпуса.

Кроме этого, до конца 2021 года планируется начать строительство еще 20 образовательных объектов - 11 учебных корпусов, 6 детских садов и 3 школ.