Москвичей, вернувшихся из-за границы, оштрафовали на 20 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов

Около 2% граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют требования по осуществлению ПЦР-исследования на COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По возвращении с отдыха или командировки из зарубежных стран москвичи должны сдавать ПЦР-тесты. До получения результата необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). Но соблюдают эти требования не все.

- Около 2% граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют требования по осуществлению ПЦР-исследования на COVID-19. Граждане не проходят тестирование и представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей, - рассказали в столичном Роспотребнадзоре.

Москвичи, которые не предоставили ПЦР-тест после возвращения на территорию России, уже получили уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. Таких 7 954. На данный момент составлено 4 763 протокола по статье 6.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей. Если же выяснится, что гражданин еще и причинил вред здоровью других людей, то размер штрафа увеличится до 300 тысяч рублей.

- В отношении 3 725 граждан направлены заявления в районные суды. По результатам, 1 597 гражданам присуждены штрафы на сумму 20 млн 290 тысяч рублей, - рассказали в столичном Роспотребнадзоре.

Где сдать ПЦР-тест в Москве?

- в пунктах тестирования, организованных непосредственно в аэропортах;

- в коммерческих лабораториях;

- бесплатно по предварительной записи в городских поликлиниках Департамента здравоохранения города Москвы по месту жительства.

Куда нужно предоставить результат ПЦР-теста?

- обязательным прохождением тестирования является для граждан, которые не вакцинированы (в течение последних 12 месяцев) и не переболели COVID-2019 (в последние шесть месяцев);

- нужно в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти тестирование и результат предоставить на Единый портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru. Там нужно заполнить специальную форму «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации»;

- до получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания);

- дополнительные вопросы можно уточнить по телефону горячей линии в Управлении Роспотребнадзора по г. Москве - 8 (495) 687-36-31, ежедневно с 9.00 до 16.00.

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