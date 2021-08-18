Через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта перекинут пешеходный переход

В ближайшие два года для водителей откроют движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта. Напомним, по проекту появится более 10 километров новой трассы по три полосы в каждом направлении. Из них 6,5 километров - наземный маршрут. Остальные участки пройдут по эстакадам.

«Строящийся Северный дублер – бессветофорная магистраль, также увеличилась интенсивность движения железнодорожного транспорта с открытием МЦД-1, - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – Для строительства надземного пешеходного перехода через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта мы начали торгово-закупочные процедуры по выбору подрядчика. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу максимально обеспечить пешеходные связи».

Новый переход появится в районе улиц Полоцкая и Гвардейская. По нему жители смогут перейти с Полоцкой улицы на улицу Маршала Неделина и Гвардейскую улицу. Длина пролетного строения – 96 метров, а высота прохожей части – 2,4 метра. Переход оснастят лестничными сходами с колясочными спусками всего шириной 3,75 метра, а также лифтами для инвалидов и мам с колясками.

КСТАТИ

Дополнительные пешеходные переходы строятся сегодня на действующих и перспективных линиях МЦД. Например, подземную переправу под путями МЦД-1 и Дмитровским шоссе проложат уже через год.

Сразу 10 пешеходных переходов перекинут через Юго-Восточную хорду и железнодорожные пути МЦД-2 около станций Красный Строитель, Покровское и Котляково.

Кроме того, в скором времени благодаря новому переходу пешеходы смогут безопасно пройти и через Лермонтовский проспект в сторону железнодорожной станции Косино. А на строящейся станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро уже начали сооружать выход к подземному переходу, по которому пассажиры смогут добраться до одноименной станции первого маршрута Московских центральных диаметров.

Около станции Мичуринец будущего МЦД-4 («Киевско-Горьковский») планируют построить внеуличный пешеходный переход. Его совместят с выходами на платформы и продлят через соседние улицы. Горожане смогут комфортно дойти не только до станции, но и к прогулочной зоне Алешкинского парка.