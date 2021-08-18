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Происшествия18 августа 2021 19:09

Молодая мама с ребенком чудом выжили в перевернувшемся автомобиле в Кашире

Женщину с новорожденным малышом спасли подушки безопасности, а сама авария попала на видео
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Ремни безопасности и детское кресло спасли мать и её малыша от серьезных травм.

Ремни безопасности и детское кресло спасли мать и её малыша от серьезных травм.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В седьмом часу вечера среды, 18 августа, жуткая авария случилась на Воронежском шоссе, в городском округе Кашира. На загородной скоростной трассе в легковом автомобиле «Киа» рвануло переднее колесо. Машина моментально стала неуправляемой: вылетела в кювет и опрокинулась на крышу.

За рулем находилась молодая мама, с новорожденным малышом в детском удерживающем кресле на переднем пассажирском сиденье. Сама женщина и ребенок были пристегнуты ремнями безопасности, при этом в машине сработали подушки безопасности. Именно это и спасло маму и малыша от серьезных травм.

Из покореженной машины женщине и ребенку помогли выбраться проезжавшие мимо автомобилисты.

- Причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, - сообщили «КП» главке подмосковного МВД.

В перевернувшейся машине был видеорегистратор, который снял случившееся. На видео абсолютно пустая трасса, сам момент съезда в кювет и опрокидывания.

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