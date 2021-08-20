Погода в Москве 20–25 августа 2021: Синоптики обещают дожди и похолодание. Уже осень?

Нет, это не начало осени, а все-таки завершение лета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду на Московскую область обрушился тропический ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. На столицу вылилась почти треть месячной нормы осадков (27 мм), при этом многим районам Подмосковья досталось еще больше: в Можайске выпало 32 мм, в Клину 47 мм. С начала августа, за неполные три недели, на север области вылилось уже полторы месячных нормы осадков. А средняя температура на 3,5 градуса выше, чем обычно. В среду перед ливнем воздух в столице раскалился до +30,9 градуса, в Подмосковье, в Павловском Посаде, и вовсе до +33. Точно тропики!

Но уже в выходные мы вспомним, что живем все-таки в средней полосе России, и до календарной осени – всего-то десять дней.

- В пятницу, 20 августа 2021, еще очень тепло, около +25 градусов. В субботу в Москве +21...+23, по области от +20 до +25 градусов, в воскресенье в мегаполисе те же +21...+23, а вот в Подмосковье +18...+23 градуса. Прохладнее всего будет на северо-западе региона. По ночам +10...+15 градусов, - поделилась прогнозами с “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

- А дожди будут?

- Да, атмосферные фронты, проявившие себя грозовыми дождями, далеко от нас уйдут. Однако сильных ливней больше не ждем. В выходные выпадет не больше 2 - 4 мм осадков за каждые сутки.

На следующей неделе Гидрометцентр России обещает дожди в понедельник и вторник, в среду сухо. Днем +20...+22 градуса, по ночам воздух по области будет остывать до +6...+7 градусов. Похоже, осень прозрачно намекает – мол, я уже близко.

- Нет, это не начало осени, а все-таки завершение лета. Погода на следующей неделе будет в точности соответствовать климатическим нормам для последней декады августа. Но после 30-градусной жары понижение дневной температуры почти на 10 градусов, конечно, покажется серьезным похолоданием, - резонно замечает Татьяна Позднякова.